Объединенные войска Франции и Британии больше армии РФ: Байру призвал европейцев не вести себя как слабаки

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что сильная Европа должна обеспечить свою безопасность и оборону, а также помочь защитить Украину. Сейчас же европейские страны ведут себя так, будто они слабые.

Видео дня

Об этом Байру сказал в начале дебатов в Национальной ассамблее, посвященных ситуации в Украине и безопасности в Европе, передает "Укринформ". "Мы, европейцы, сильные, но не знаем этого, ведем себя так, будто мы слабые", – отметил он.

Политик подчеркнул, что если сравнивать армии, то континентальные вооруженные силы Европы вместе с вооруженными силами Великобритании насчитывают более 2,5 миллионов профессиональных солдат. Это на 25% больше, чем у России. Европа имеет 3000 боевых самолетов – вдвое больше, чем у США, и вдвое больше, чем у российских ВВС.

Внутреннее производство в ЕС, если к нему добавить мощности Соединенного Королевства, более чем в десять раз превышает показатель России, подчеркнул Байру.

Он считает, что сильная Европа не должна просить защиты у других.

"Если мы сильные, то именно мы, европейцы, должны обеспечить безопасность и оборону Европы, в первую очередь в чрезвычайных ситуациях. Мы не можем оставить Украину беззащитной", – заявил премьер-министр.

Байру также произнес речь в поддержку Украины и Владимира Зеленского после скандала в Овальном кабинете Белого дома. Он отметил, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс пытались унизить президента Украины, но тот не прогнулся.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Соединенные Штаты должны путем давления заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. В то же время Европе нужно обеспечить собственную безопасность, чтобы в будущем не полагаться на Вашингтон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!