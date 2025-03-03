Между Британией и Францией нет договоренности по соглашению о перемирии для Украины, – Поллард

Между Великобританией и Францией нет никакого соглашения о предложении о перемирии в Украине. Однако "в частном порядке" продолжаются обсуждения разных вариантов для достижения крепкого и продолжительного мира.

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Такое заявление сделал министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард в эфире BBC Breakfas. Он прокомментировал информацию о возможном прекращении огня на один месяц, которую озвучил ранее французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы сейчас не признаем этот план", – сказал Поллард.

По его словам, в дипломатических кругах действительно продолжаются обсуждения разных вариантов мирного урегулирования, однако никакой конкретной договоренности с Парижем пока нет. Следовательно, "лунное перемирие не было согласовано".

Поллард подчеркнул, что нужно работать над таким планом, который принесет длительный мир "быстрее всего".

При этом США остаются ключевым союзником Великобритании и продолжают поддерживать оборонное сотрудничество между странами, отметил министр.

Это заявление прозвучало после саммита европейских лидеров, организованного премьер-министром Британии Киром Стармером. Основной темой встречи стало обсуждение путей достижения мира в Украине. По итогам лидеры стран договорились о ряде важных шагов. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер предложили перемирие для Украины в месяц. Это должно происходить "в воздухе, море и энергетике". По их мнению, такое предложение – это "альтернатива варианту договоренностей США и РФ, ведь они могут привести к демилитаризации Украины".

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