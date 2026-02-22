"Как заключить сделку, если не знаешь, какой этот человек?" Уиткофф назвал положительную черту Путина
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал неожиданное заявление относительнопрезидента РФ Владимира Путина. Он заявил, что глава Кремля во время личных встреч общался с ним "откровенно" относительно конца войны в Украине.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом, политик добавил, что его неоднократно критиковали за контакты с российским президентом
"Он всегда был со мной откровенным. И когда я это говорю, на меня нападают. Но это правдивое утверждение. Он сказал мне, какие его красные линии. Знаете, на меня нападали за то, что я восемь раз встречался с ним", — заявил Уиткофф.
Несмотря на это спецпосланник Белого дома подчеркнул, что такие встречи были необходимы для достижения потенциальной договоренности по завершению войны в Украине.
"Как можно заключить соглашение с кем-то с противоположной стороны, если не знаешь, какой этот человек? Мне нужно было понять, какими были его мотивы, цели и тому подобное. И я на самом деле считаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень важными. Мы понимаем, на какой они позиции. И я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Поэтому я считаю, что те встречи были важными, и надеюсь, что мы завершим все это дело", — сказал он.
Последние заявления Стива Уиткоффа
Напомним, недавно Стив Уиткофф анонсировал возможную встречу Владимира Зеленского с главой Кремля "в ближайшие три недели". К ней может присоединиться и Дональд Трамп.
"Надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента Трампа. Посмотрим", – говорил он.
Кроме того, спецпосланник после переговоров в Женеве отметил, что в трехсторонних переговорах по завершению войны Штаты выполняют роль "модератора". Однако в чем именно заключается упомянутое им "сближение обеих сторон" и достигнутый "прогресс" Виткофф не сообщил.
Как сообщал OBOZ.UA, сам американский президент похвалил Стива Уиткоффа за переговоры с кремлевским лидером. 19 февраля во время заседания Совета мира он заявил, что Уиткофф смог найти общий язык с Путиным во время их первой встречи.
