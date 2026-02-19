'Вот это талант': Трамп похвалил Виткоффа за переговоры с Путиным. Видео

Президент США Дональд Трамп похвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа за переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. 19 февраля во время заседания Совета мира он заявил, что Уиткофф смог найти общий язык с Владимир Путин во время их первой встречи.

Трамп рассказал об этом, выступая на заседании Совета мира в среду. Он подробно описал ход разговора и вспомнил, как пытался связаться со своим спецпосланником во время переговоров. По словам президента США, встреча длилась четыре часа.

Американский лидер отметил, что именно он организовал встречу между Уиткоффом и Путиным. По его словам, спецпосланник ранее не был лично знаком с главой Кремля.

"Он едет к Путину. Он не знал Путина – я договорился о встрече. Я спросил: "Как дела у Стива?" – "Он еще внутри". – "О, это был час". Я перезвонил", – рассказал Трамп.

Президент добавил, что попросил передать Виткоффу, чтобы тот позвонил ему после завершения переговоров.

Четыре часа переговоров

По словам Трампа, разговор между Уиткоффом и Путиным длился три, а затем и четыре часа. Он подчеркнул, что был удивлен продолжительностью встречи.

"Скажи Стиву, чтобы он позвонил мне, когда закончит. Я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Три часа, четыре часа – их встреча длилась четыре часа. Вот это талант", – заявил президент США.

Других подробностей относительно содержания переговоров Трамп не привел. Он лишь подчеркнул, что считает способность своего спецпосланника вести длительный разговор с Путиным показателем профессионализма.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею Дональда Трампа о создании Совета мира как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.