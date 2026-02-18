Виткофф заявил о 'значительном прогрессе' после переговоров в Женеве

Накануне, 17 февраля, в швейцарской Женеве стартовал третий раунд трехсторонних переговоров по завершению российско-украинской войны. Состоялась первая встреча делегаций США, Украины и России, которые 18 февраля встретятся снова, чтобы продолжить переговорный процесс.

Видео дня

Несмотря на отсутствие сообщений о каких-либо прорывах или изменении позиции государства-агрессора РФ, спецпосланник президента США Стив Уиткофф снова разглядел в безрезультатной пока встрече "значительный прогресс". Об этом он известил мир в своем аккаунте в сети Х.

Уиткофф снова заявил о "значительном прогрессе" в переговорах

Свое сообщение спецпосланник президента США Дональда Трампа начал с акцентирования на том, что в трехсторонних переговорах по завершению войны Штаты выполняют роль "модератора".

"Сегодня, по указанию президента Трампа, Соединенные Штаты модерировали третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией. Спасибо Швейцарской Конфедерации за гостеприимство во время сегодняшних встреч", – написал уиткофф.

Далее же его понесло в плоскость вымышленных "достижений" Трампа, который якобы смог сблизить позиции агрессора – России – и жертвы агрессии – Украины.

"Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились предоставить обновленную информацию своим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения", – написал Уиткофф.

В чем именно заключается упомянутое им "сближение обеих сторон" и достигнутый "прогресс" – спецпосланник Трампа не сообщил.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. В среду, 18 февраля, делегации продолжат работу.

Западные медиа, в отличие от Уиткоффа, не увидели в переговорах 17 февраля никакого прорыва. Более того, они со ссылкой на источники начали писать, что политическая часть переговоров "зашла в тупик".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объяснил, на какое мирное соглашение не согласится Украина, а также раскритиковал давление США, которое почему-то направлено только на Киев, тогда как от Москвы Вашингтон уступок не требует.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!