Кабмин назначил нового языкового омбудсмена: что известно о Елене Ивановской

Новым языковым омбудсменом в Украине будет Елена Ивановская – доктор филологических наук, профессор и преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Решение о ее назначении в правительстве приняли 15 июля.

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"На своем заседании Кабинет министров Украины открытым голосованием принял решение о назначении Ивановской Елены Петровны на должность уполномоченного по защите государственного языка", – говорится в сообщении.

Ивановская является профессором кафедры фольклористики, сообщается на сайте КНУ. Кругом своих научных интересов преподавательница указывала: теорию фольклора, историю фольклористики, украинское обычное право, гендерную и возрастную субъектность народной традиционной культуры, нарратологию фольклора, нематериальное культурное наследие Украины, экспертизу вербального фольклорного продукта, фиксацию и эдицию фольклорного контента.

Ивановская является автором около 100 научных (в том числе 17 научно-методических) работ, учебных пособий, учебника и учебных программ, а также публикаций, посвященных защите украинского языка.

Ее кандидатуру рассматривали по представлению уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.

Ивановская заменит на посту Тараса Креминя, который занимал должность языкового омбудсмена с 8 июля 2020 года. Кабинет министров уволил его 2 июля в связи с окончанием срока полномочий.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине планируют провести перезагрузку Кабмина. Нескольких руководителей ведомств могут уволить, а некоторых – назначить на новые должности. За соответствующие решения должна проголосовать Верховная Рада Украины.

– О важных кадровых изменениях 14 июля объявил президент Владимир Зеленский. Он предложил первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко возглавить обновленное правительство Украины.

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