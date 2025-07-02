Кабмин уволил Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка

Кабинет Министров уволил уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Креминя. Решение правительства связано с истечением срока его полномочий.

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О решении правительства в отношении Креминя объявил народный депутат Алексей Гончаренко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Креминя не выдвинули на второй срок языкового омбудсмена. В интервью "Главкому" он рассказал, что по закону, языковой омбудсмен должен действовать независимо от других государственных органов, и именно это, по его словам, стало источником дискомфорта для части власти.

Кремень рассказал, что в течение пяти лет неоднократно поднимал вопросы, которые власть долго игнорировала. В частности, он настаивал на принятии государственной языковой программы, которая должна была появиться еще в 2020 году, но была принята только в 2024.

Также он инициировал декоммунизацию названий географических объектов и судов, предлагал изменения в закон о рекламе и поддерживал идею введения языковых экзаменов для претендентов на гражданство. По мнению Креминя, его кандидатуру не рассматривали не только из-за его позиции, но и из-за отсутствия заинтересованности у власти в сохранении независимой фигуры на должности языкового омбудсмена.

Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук проинформировал, что Креминь продолжит выполнять свои обязанности до 8 июля 2025 года.

Накануне увольнения Креминь опубликовал данные о своей деятельности за первое полугодие 2025 года. Он отметил, что к уполномоченному по защите государственного языка поступило 1410 обращений граждан, что на 348 больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Больше всего жалоб поступило из Киева (582), а также из Одесской (178), Харьковской (171), Днепропетровской (138), Киевской (54) и Донецкой (37) областей.

Наиболее проблемными остаются сфера интернет-торговли и онлайн-ресурсов – 378 обращений. По информации Креминя, речь идет о сайтах, где либо вообще отсутствует украиноязычная версия, либо по умолчанию загружается русский, несмотря на наличие украинского.

"По сравнению с прошлым годом количество жалоб возросло более чем на треть. Динамика обращений граждан свидетельствует о том, что общество все более нетерпимо к нарушениям языкового закона и готово отстаивать свое право на получение информации и услуг на украинском языке", – отметил Креминь.

Он подчеркнул, что вызывает обеспокоенность количество нарушений в учебных заведениях, культуре, здравоохранении и медиа – в тех сферах, которые формируют мировоззрение и влияют на доверие граждан к государству. Кремень также отметил, что в 2025 году, кроме реагирования на обращение граждан, активизирована практика постоянного мониторинга соблюдения языкового закона. По его словам, представители языкового омбудсмена в разных регионах Украины заботятся об этом.

"Это позволяет повысить уровень контроля за соблюдением языкового законодательства в различных сферах общественной жизни – от учебных заведений и здравоохранения до органов власти и бизнеса", – подчеркнул он.

Креминь резюмировал, что по результатам таких проверок и рассмотрения обращений граждан языковой омбудсмен продолжает принимать меры реагирования. В частности, проводятся меры государственного контроля и наложения санкций, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее Креминь заявил, что 99% заведений среднего общего образования обеспечивают обучение на украинском языке и почти полностью вытеснили русский язык. Наиболее заметны изменения в южных и восточных регионах, которые раньше были центрами русификации.

Напомним, Креминь прокомментировал громкий скандал, что разгорелся вокруг шоумена Андрея Данилко, который во время одного из концертов в сценическом образе Верки Сердючки спел треки на русском из своего репертуара. По словам языкового омбудсмена, шоумен не будет наказан за выступление с композициями, написанными на языке страны-агрессора, поскольку это не противоречит действующему законодательству.

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