Перезагрузка Кабмина займет два дня: нардеп назвал ориентировочные даты

В Украине планируют провести перезагрузку Кабинета министров. Нескольких руководителей ведомств могут уволить, а некоторых – назначить на новые должности. За соответствующие решения должна проголосовать Верховная Рада Украины.

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Кадровые перестановки в украинском правительстве могут длиться два дня. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

По данным парламентария, увольнение министров планируют на среду, 16 июля. Назначение новых руководителей ведомств и голосование в Раде может состояться в четверг, 17 июля.

Согласно закону "О Кабинете министров Украины" процедура назначения и увольнения министров в Украине предусматривает несколько этапов и привлечение различных органов власти. Министр обороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента, а остальные члены правительства – по представлению премьер-министра.

Увольнение членов Кабмина также происходит Верховной Радой в форме постановления.

Напомним, что 14 июля президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Он предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что планируется увольнение министра образования Оксена Лисового, министра социальной политики Оксаны Жолнович и министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого. Министром экономики вместо Свириденко, которая может стать премьер-министром, станет Алексей Соболев, а министром энергетики вместо Германа Галущенко станет Светлана Гринчук.

Кроме того, пишет нардеп, действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить послом Украины в США, а МО возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля президент Владимир Зеленский заявил о возможных серьезных кадровых изменениях в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами. Он ожидает отчета от чиновников по каждой из таких сделок.

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