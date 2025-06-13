Израиль готов атаковать Иран в ближайшие дни, если Тегеран и Вашингтон не договорятся о ядерной сделке – WSJ

Израиль может нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни, если Тегеран не согласится на предложение Вашингтона по новой ядерной сделке. По данным источников в правительствах США и Израиля, атака может состояться 15 июня.

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Причиной возможной атаки станет отказ Ирана прекратить производство обогащенного урана, который может быть использован для создания ядерного оружия. Об этом пишет The Washington Post.

Израильское правительство выступило с четким предупреждением: если Иран не прекратит обогащение урана до уровня, пригодного для создания ядерного оружия, удар может быть нанесен уже в воскресенье. Таким образом, Израиль пытается заставить Тегеран свернуть свою ядерную программу.

Тем временем специальный посланник США Стив Уиткофф готовится к шестому раунду переговоров с Ираном, которые должны состояться в воскресенье в Омане. Переговоры пока не дали результатов. В Вашингтоне надеются, что угроза израильского удара заставит Иран пойти на уступки.

В понедельник, 9 июня, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил возможность удара по Ирану в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, сообщили два американских чиновника. Вскоре после этого США начали эвакуацию членов семей дипломатов и военных из стран Ближнего Востока.

Американские чиновники подтвердили, что разведданные последних дней свидетельствуют: Израиль активно готовится к удару. Подобный конфликт может перерасти в широкую войну, спровоцировать энергетический кризис и нанести удар по глобальной экономике.

Вашингтон пока не планирует оказывать Израилю "наступательную" помощь в случае нанесения ударов. Как отметил источник, знакомый с позицией Белого дома, США стремятся избежать прямого вмешательства.

12 июня Трамп заявил, что не считает нападение неизбежным, "но это то, что вполне может произойти". Он также отметил, что США и Иран "достаточно близки к довольно неплохой сделке", однако Тегерану придется пойти на дополнительные компромиссы, чтобы избежать конфликта. Непонятно, как Израиль отреагирует на частичную уступку Ирана, а не на полный отказ от обогащения урана, ведь Тегеран годами настаивал на своем праве обогащать уран для мирных целей. Иранские чиновники уже заявили, что они готовы к нападению и разработали военные варианты для ответа.

По словам американских чиновников, во время разговора с Трампом Нетаньяху настаивал на обсуждении вариантов нападения, но Трамп выразил надежду, что дипломатия сработает до того, как дойдет до военных действий. Несмотря на это, в администрации США надеются, что угроза удара подтолкнет Иран пойти на уступки.

Хотя Израиль и США обычно координируют свои военные действия, на этот раз журналисты обращают внимание на необычную открытость: впервые Израиль так четко очертил возможную дату удара. Один израильский чиновник объяснил, что это предупреждение имеет целью дать Ирану время принять предложение США, а также обеспечить эвакуацию семей американских дипломатических работников и военных из региона.

Во время слушаний в Конгрессе в четверг министр обороны США Пит Хегсет заявил: "Я знаю, что Биби Нетаньяху поставит свою страну на первое место, а мы поставим нашу страну на первое место, и мы должным образом расположены в регионе, чтобы быть готовыми к любой потенциальной непредсказуемой ситуации". В свою очередь Уиткофф проинформировал Израиль о ходе переговоров с Ираном, и, по словам представителей Белого дома, США в течение последних недель пытаются сдержать Израиль от удара. Впрочем, убедить Иран заключить сделку Уиткоффу пока не удалось.

Накануне, в среду, США приказали несущественному персоналу покинуть посольство в Ираке, а также позволили иждивенцам военнослужащих вернуться домой с баз в Персидском заливе.

США также вывели из региона ряд военных активов, которые могли бы быть использованы при нападении или защите Израиля, в частности одну из двух авианосных ударных групп и полдюжины малозаметных бомбардировщиков B-2.

Если Израиль нанесет удар по Ирану без поддержки США, это станет серьезным испытанием его возможностей. Такой сценарий также может ограничить вред, который удастся нанести иранским ядерным объектам, но одновременно усилит напряженность в отношениях между Нетаньяху и Трампом.

Угроза Израиля еще больше обостряет ситуацию на Ближнем Востоке, где Иран быстро приближается к созданию ядерного оружия, накопив большое количество высокообогащенного урана. Тегеран также предупредил, что в случае нападения ответит как по Израилю, так и по американским базам в регионе.

В отчете, опубликованном в марте, Управление директора национальной разведки США отметило, что не считают, что Иран сейчас создает ядерное оружие. Однако западные чиновники и МАГАТЭ отметили, что Иран ранее проводил работы, связанные с ядерным вооружением. Зато в Вашингтоне предупредили, что Тегерану нужно всего несколько месяцев для создания бомбы. Израильское правительство также отметило, что последние шаги Ирана свидетельствуют об эскалации его ядерной программы.

Быстро собранное оружие, вероятно, будет примитивным и не сможет быть доставлено ракетами. Иран в четверг заявил, что построил третий объект по обогащению урана, который вскоре откроет. По словам главы Иранского агентства по атомной энергии Мохаммада Эслами, Тегеран ускоряет производство урана, близкого к оружейному, и готовится открыть новый объект в безопасном месте.

Любое нападение Израиля, скорее всего, вызовет жесткую реакцию Ирана. В прошлом году стороны уже обменялись прямыми ударами: Иран выпустил сотни ракет и дронов по Израилю, а Израиль в ответ уничтожил часть иранской ракетной инфраструктуры и систем ПВО.

Новый раунд атак, вероятно, будет направлен непосредственно на ядерные объекты, которые глубоко спрятаны под землей. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерегает, что уничтожение таких объектов будет сложным и потребует масштабной кампании. По мнению экспертов, военный удар может лишь задержать ядерную программу Ирана, но не остановить ее. Иран, в свою очередь, может полностью прекратить сотрудничество с международными инспекторами.

Сторонники удара убеждены, что Израиль имеет ограниченное окно возможностей воспользоваться повреждением ПВО Ирана и ослаблением союзников Тегерана, в частности ливанской "Хезболлы". В случае атаки конфликт рискует выйти из-под контроля.

На фоне роста геополитического напряжения Государственный департамент США призвал своих граждан проявлять повышенную осторожность во время пребывания в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также американцам советуют зарегистрироваться в официальной Программе регистрации разумных путешественников (STEP).

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп теряет надежду, что Иран согласится прекратить обогащение урана в рамках пересмотренной ядерной сделки с США. Однако он остается решительно настроенным не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

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