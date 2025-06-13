США предупредили своих граждан об опасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки: что происходит

На фоне роста геополитического напряжения Государственный департамент США призвал своих граждан проявлять повышенную осторожность во время пребывания в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также американцам советуют зарегистрироваться в официальной Программе регистрации разумных путешественников (STEP).

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В заявлении Госдепа в соцсети X говорится, что региональная нестабильность в указанных частях мира неоднократно становилась причиной перебоев в транспортном сообщении, а также повышала угрозу для безопасности граждан США. В последнее время эта тенденция вновь усилилась.

"Из-за роста региональной напряженности Государственный департамент советует гражданам США в регионе Ближнего Востока и Северной Африки быть более осторожными. Исторически сложилось так, что подобная напряженность приводила к перебоям в путешествиях и усилению беспокойства относительно безопасности граждан США в регионе", – говорится в сообщении.

Госдеп США рекомендует американцам, которые планируют путешествие в указанные регионы или уже находятся там, зарегистрироваться в официальной Программе регистрации разумных путешественников (STEP). Это можно сделать на сайте step.state.gov.

Регистрация позволяет:

получать своевременные оповещения и обновления об изменениях о состоянии погоды, безопасности и защите в соответствующей стране;

упростить процесс связи с местными дипломатическими представительствами в случае чрезвычайной ситуации;

оперативно найти гражданина США в случае чрезвычайной ситуации за рубежом, такой как стихийное бедствие, гражданские беспорядки или в других случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты приказали дипломатическому персоналу, не задействованному в критически важных функциях, выехать из стран Ближнего Востока "в связи с обострением региональной напряженности". По данным СМИ, Госдеп и Пентагон рассматривают возможность выезда части сотрудников в том числе из Ирака, Бахрейна, Кувейта и Эрбиля (Иракский Курдистан).

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