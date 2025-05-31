Иран увеличил запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия: в МАГАТЭ бьют тревогу

Иран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия. В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что по состоянию на 17 мая страна накопила 408,6 кг урана, обогащенного до 60%.

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Что на 133,8 кг больше, чем было зафиксировано в предыдущем отчете в феврале, тогда было 274,8 кг. Об этом сообщает Associated Press ссылаясь на конфиденциальный отчет МАГАТЭ.

В документе надзорного обзора содержится резкое предупреждение, что Иран остается единственной страной без ядерного оружия, которая производит материал, потенциально пригодный для его создания, что, по словам агентства, вызывает "серьезное беспокойство".

По оценкам МАГАТЭ, примерно 42 килограмма урана, обогащенного до уровня 60%, теоретически могут быть использованы для изготовления одной ядерной бомбы, если довести обогащение до 90%. Со своей стороны, Иран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Однако глава агентства Рафаэль Мариано Гросси предостерегает, что у Тегерана уже есть достаточно урана, обогащенного почти до оружейного уровня, для создания "нескольких" ядерных боезарядов, если он на это решится. При этом иранские чиновники все чаще намекают на возможность разработки атомного оружия.

Американская разведка считает, что Иран пока не начал непосредственной разработки ядерного оружия, но осуществляет действия, которые приближают его к возможности быстрого запуска такой программы в случае принятия соответствующего решения.

В субботу, 31 мая, Рафаэль Гросси в очередной раз призвал Иран к полноценному и эффективному сотрудничеству с МАГАТЭ, которое уже много лет проводит расследование относительно следов урана, обнаруженных на ряде иранских объектов. В тот же день агентство также распространило среди стран-членов еще один, 22-страничный конфиденциальный отчет, с которым ознакомилось и издание AP.

В отчете, который назвали "всеобъемлющим", МАГАТЭ отмечает, что уровень сотрудничества со стороны Ирана по объяснению источников урановых частиц, найденных на нескольких неучтенных объектах, остается неудовлетворительным. Западные правительства подозревают, что эти следы могут свидетельствовать о существовании в Иране тайной военной ядерной программы, которая действовала до 2003 года.

Один из таких объектов стал широко известным в 2018 году, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявил, что там располагался секретный ядерный склад, замаскированный под ковровую фабрику. Иран опроверг эти обвинения, однако в 2019 году инспекторы МАГАТЭ обнаружили на том объекте частицы искусственного урана.

После первоначального блокирования доступа инспекторам МАГАТЭ удалось в 2020 году взять образцы из двух дополнительных объектов, на которых также были обнаружены частицы искусственного урана. Эти три локации стали известны под названиями Туркузабад, Варамин и Мариван. Еще одно место – Лависан-Шиан также фигурирует в расследовании МАГАТЭ, однако инспекторы агентства так и не имели возможности его посетить, поскольку оно было полностью уничтожено Ираном после 2003 года.

В обнародованном подробном отчете МАГАТЭ указывается, что "отсутствие ответов и разъяснений со стороны Ирана" по объектам в Лависан-Шиане, Варамине и Мариване привело агентство к выводу, что эти три пункта, а также другие возможные связанные с ними объекты, были частью незадекларированной, структурированной ядерной программы, которую Иран реализовывал до начала 2000-х годов, причем во время некоторых операций использовался незадекларированный ядерный материал.

Последний комплексный отчет МАГАТЭ может стать основой для дальнейших действий со стороны европейских стран, что потенциально грозит новым витком напряженности в отношениях между Ираном и Западом. Европейские государства рассматривают возможность восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года.

Как отмечает AP, недавно иранские чиновники опровергли слухи о якобы близком заключении новой ядерной сделки с США, подчеркнув, что любая договоренность должна включать полное снятие санкций и гарантировать право Ирана на продолжение его ядерной программы.

Эти заявления прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ранее просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить удар по Ирану, чтобы предоставить администрации США больше времени для ведения переговоров по новой сделке с Тегераном. В пятницу Трамп добавил, что, по его мнению, достичь договоренности все еще возможно в не слишком далекой перспективе.

Напомним, во время первого раунда переговоров Ирана и США, Тегеран заявил о своей готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана, призванные усложнить разработку атомной бомбы. В то же время Иран хочет гарантий того, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерной сделки.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, Израиль планировал атаку на ядерные объекты Ирана с помощью США. Однако Трамп не поддержал предложения и сделал ставку на дипломатические переговоры по сворачиванию ядерной программы Тегерана.

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