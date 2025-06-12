'Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана': Трамп сказал, что может спасти Тегеран

Израильский удар по ядерным объектам Ирана вполне возможен. Но Тегеран может избежать этого, если пойдет на большие уступки в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

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Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Его цитирует The Times of Israel.

По словам Трампа, он не считает израильский удар по ядерным объектам Ирана "неизбежным", но предполагает, что он "вполне может произойти".

"Я не хочу говорить неизбежный, но похоже, что это то, что вполне может произойти. Посмотрите, это очень просто", – сказал Трамп в ответ на вопрос, нападет ли Израиль на Иран.

При этом президент США призывает Израиль не наносить удары по Ирану, уверяя, что соглашение по ядерной программе Тегерана уже совсем близко.

"Мы достаточно близки к достаточно хорошей сделке. Я не хочу, чтобы они вмешивались, потому что думаю, что это все испортит", – сказал Трамп журналистам, говоря об Израиле.

Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерное оружие.

"Я хотел бы избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас", – отметил президент США.

Напомним, что специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф уже несколько месяцев пытается наладить непрямые переговоры с Ираном. Но результаты пока что минимальные. При этом, по его словам, Иран заверил США, что не стремится разрабатывать ядерное оружие.

Ранее Уиткофф предложил разрешить Ирану обогащать уран, но только для мирных целей. Это напоминает ядерную сделку 2015 года, которую заключил Барак Обама. Однако Трамп вывел США из этого соглашения в 2018 году. Теперь и Госдеп, и Белый дом выступают против любого обогащения урана Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в любом случае не будет иметь ядерного оружия. Однако по его словам, достичь этого было бы лучше без войны.

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