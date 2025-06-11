"Было бы лучше сделать это без войны": Трамп заявил, что Иран в любом случае не будет иметь ядерного оружия

Американский президент Дональд Трамп теряет надежду, что Иран согласится прекратить обогащение урана в рамках пересмотренной ядерной сделки с США. Однако он остается решительно настроенным не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

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Об этом Трамп рассказал в первом эпизоде нового подкаста "Pod Force One" газеты The Post. В то же время его уверенность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими месяцами.

"Я не знаю", – сказал 78-летний Трамп на вопрос ведущей Миранды Девайн о том, считает ли он, что сможет заставить Иран согласиться на закрытие своей ядерной программы. "Я не знаю. Я так думал, и я становлюсь все менее и менее уверенным в этом. Кажется, они медлят, и я считаю, что это позор, но сейчас я менее уверен, чем был бы несколько месяцев назад. Что-то с ними произошло, но я гораздо меньше уверен в том, что сделка будет заключена".

"Что же тогда?" – спросила Девайн. На это Трамп ответил, что Иран не получит ядерного оружия, если не заключит сделку с США.

"Ну, если они не заключат сделку, то не будут иметь ядерного оружия. Если они заключат соглашение, то также не будут иметь ядерного оружия, понимаете? Но они не будут иметь нового ядерного оружия, поэтому с этой точки зрения это не будет иметь значения", – заявил американский лидер.

По его словам, было бы лучше сделать это без войны и без человеческих потерь, потому что "это гораздо приятнее сделать". Однако Трамп не думаю, что вижу такой же уровень энтузиазма с их стороны по заключению соглашения. Я думаю, что они сделали бы ошибку, но посмотрим. Думаю, время покажет".

Специальный представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф уже несколько месяцев пытается наладить непрямые переговоры с Ираном. Но результаты пока что минимальные. При этом, по его словам, Иран заверил США, что не стремится разрабатывать ядерное оружие.

Ранее Уиткофф предложил разрешить Ирану обогащать уран, но только для мирных целей. Это напоминает ядерную сделку 2015 года, которую заключил Барак Обама. Однако Трамп вывел США из этого соглашения в 2018 году. Теперь и Госдеп, и Белый дом выступают против любого обогащения урана Ираном.

Когда Трампа спросили, мог ли Китай повлиять на нежелание Ирана договариваться, он ответил, что не верит в это. "Я просто думаю, что, возможно, они не хотят заключать сделку. Что я могу сказать?" – сказал он. "А возможно, они хотят. Так что это значит? Нет ничего окончательного".

Во вторник оппозиционная иранская организация NCRI, базирующаяся в Европе, заявила, что Иран потратил не менее 2 триллионов долларов на свою ядерную программу за последние 30 лет. Если это правда, то это больше, чем общий доход Ирана от экспорта нефти с 1979 года – примерно 1,5 триллиона долларов.

По данным NCRI, значительная часть этих средств пошла на так называемый "план Кавир" – новую секретную программу, направленную на создание ядерного оружия. Организация заявила, "стремление Тегерана получить ядерное оружие усилились".

Кроме этого, за последние несколько месяцев они обнаружили четыре объекта, связанные с этой программой. Все они расположены в провинции Семнан или вблизи нее – эту зону иранский режим признал военной.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран продолжает увеличивать запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия. В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что по состоянию на 17 мая страна накопила 408,6 кг урана, обогащенного до 60%.

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