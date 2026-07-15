Итоги саммита "Украина — Юго-Восточная Европа": 10 стран приняли Киевскую декларацию. Текст

По итогам пятого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", состоявшегося 15 июля, наша страна и ещё девять государств – Албания, Греция, Молдова, Румыния, Хорватия, Словения, Северная Македония, Черногория и Болгария – приняли Киевскую декларацию. Среди прочего, документ подчеркивает важность региональной безопасности и восстановления после войны, а также содержит положения о санкциях и возвращении пленных и депортированных украинцев.

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Всего в Декларации 21 пункт. В последнем указано, что стороны договорились провести следующий саммит в Словении в 2027 году.

"Опираясь на результаты наших предыдущих встреч в Афинах, Тиране, Дубровнике и Одессе, мы подтверждаем, что саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" является важной платформой для политического диалога, регионального сотрудничества и общей безопасности. Встреча в Киеве в День украинской государственности имеет символическое значение, поскольку она подтверждает непрерывность более чем тысячелетней украинской государственности", – сказано в документе.

В Декларации всего шесть ключевых положений, они касаются как непосредственно Украины, так и всего европейского континента.

Ключевые положения Декларации

Безопасность Европы. Документ подтверждает стойкость, силу и отвагу украинского народа в борьбе за свою национальную идентичность, будущее и свободу против российской агрессии (борьба ведется с 2014 года) и определяет, что без "суверенной и независимой Украины" в Европе "не может быть прочного мира, безопасности, стабильности и процветания".

Осуждение агрессии. Декларация содержит "решительное осуждение неспровоцированной вооруженной агрессии РФ", в том числе "регулярных массированных атак на Киев и другие регионы", а также "ударов по энергетической инфраструктуре".

Усиление ПВО. Подписавшие декларацию стороны подчеркнули приоритетность укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины, в частности путем привлечения в Вооруженные Силы нашего государства соответствующих систем и ракет, способных перехватывать баллистические ракеты.

Требования к агрессорам. Одним из ключевых пунктов документа является призыв к стране-агрессору РФ "немедленно прекратить войну", а также вернуть всех незаконно депортированных граждан (включая похищенных детей), и освободить всех пленных, как гражданских, так и военных.

Санкционное давление. Отдельно в Декларации подчеркивается "необходимость дальнейшего усиления международных санкций против РФ и её военной экономики".

Восстановление и гуманитарный трек. Участники саммита подтвердили готовность "активно содействовать восстановлению и реконструкции Украины", в том числе "гуманитарному разминированию, восстановлению окружающей среды и реконструкции пострадавших громад". Такое восстановление должно проходить "в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, международными организациями и частным сектором".

Кто подписал Декларацию

Киевскую декларацию в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписали глава украинского государства Владимир Зеленский, президент Албании Байрам Бегай, президент Греции Константинос Тасулас, президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Словении Янез Янша, первый вице-премьер и министр по европейским делам Северной Македонии Беким Сали, вице-премьер по иностранным и европейским делам Черногории Филип Иванович, министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Сербии Александар Вучич также присутствовал на указанном саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". При этом во время визита в Киев он подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и заявил о готовности Белграда расширить гуманитарную помощь украинцам, поддерживать евроинтеграционный курс нашего государства и развивать транспортное сообщение между странами.

Однако подписи под Декларацией саммита именно президента Сербии Вучича нет. По имеющейся информации, сербский лидер не подписал документ из-за несогласия с санкциями против РФ.

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