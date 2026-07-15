"Спасибо за теплый прием": Вучич прибыл в Киев и рассказал, в чем Сербия будет поддерживать Украину. Видео

Президент Сербии Александар Вучич во время визита в Киев подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также заявил о готовности Белграда расширить гуманитарную помощь украинцам, поддерживать евроинтеграционный курс нашего государства и развивать транспортное сообщение между странами.

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Отдельно сербский лидер поблагодарил Украину за радушный прием. Его заявления прозвучали в ходе саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Президент Сербии выразил поддержку Украине и её курсу на вступление в ЕС

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за гостеприимство, за прекрасный прием всех нас. И Сербия обозначила несколько важных аспектов. Во-первых, это соблюдение Устава ООН и резолюций ООН, а это означает, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. И, конечно, мы благодарны Украине за аналогичные действия", – подчеркнул Вучич.

Во-вторых, добавил политик, это готовность Сербии активизировать гуманитарную поддержку Украины. По его словам, речь идет о финансовой и медицинской помощи. Он признал, что пока результаты в этом направлении ограничены, однако заверил, что Белград намерен уделять этому больше внимания.

Вучич подчеркнул важность транспортного сообщения

В-третьих, сербский президент подтвердил поддержку европейской интеграции Украины и других государств Восточной Европы. Он подчеркнул, что Сербия не будет ставить собственное вступление в ЕС выше стремлений других стран и будет выступать за их продвижение на пути к членству в Евросоюзе.

Кроме того, речь шла о развитии транспортного сообщения. По словам Вучича, эта тема была одной из ключевых в ходе переговоров с участием президента Украины, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и других международных партнеров.

"И мы обсуждали коридор через Армению, Азербайджан и Турцию. Кроме того, я думаю, что этот вопрос будет чрезвычайно важным, потому что я многому научился прошлой ночью, когда у меня была возможность воспользоваться украинской железной дорогой, о том, как мы можем добиться прогресса, как мы можем обеспечить лучшее сообщение между нашими странами. Это требует крупных инвестиций со стороны Сербии, Молдовы и Украины, а также Хорватии и Словении, чтобы у нас было надлежащее транспортное сообщение. Я думаю, что это будет очень полезно для нашей страны", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля в столицу Украины с официальным визитом прибыла представительная европейская делегация. Визиты зарубежных лидеров приурочены к проведению саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" и проходят на фоне государственного праздника. Помимо Вучича, в Киев прибыли председатель Еврокомиссии, президенты Румынии и Молдовы.

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