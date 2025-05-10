Макрон в Киеве обратился к украинцам с тремя сообщениями

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Украина, борясь с российским агрессором, сражается за всю Европу. Он акцентировал внимание на трех аспектах: мире, суверенитете, будущем.

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Соответствующее сообщение Макрон передал утром в субботу, 10 мая, поле своего приезда в Киев вместе с лидерами Германии Фридрихом Мерцом, Польши Дональдом Туском и Великобритании Киром Стармером. На странице в X (Twitter) французский президент заверил, что думает об украинцах, которые более трех лет "сопротивляются с достойным восхищения мужеством".

"За вашу землю. За вашу свободу. Для Европы. Потому что да, здесь на карту поставлена ​​безопасность нашего континента", – объяснил политик.

Он указал на необходимость коллективного ответа на агрессию Российской Федерации.

"У меня будет три сообщения.

Во-первых, мир.

Справедливый и прочный мир начинается с полного и безоговорочного прекращения огня. Это предложение, которое мы делаем Соединенным Штатам. Украина приняла его 11 марта. Россия, со своей стороны, медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою захватническую войну", – сообщил Макрон.

Он предупредил: если блокада Москвы продолжится, то европейцы в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами усилят давление.

"Мы приветствуем призыв президента [Дональда] Трампа сделать этот шаг. Наше единство – наша сила. В этом и заключается смысл этого путешествия: мы все хотим мира!" – заверил Макрон.

Второй пункт – суверенитет.

Политик подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность.

"Именно над этим мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы движемся вперед вместе", – рассказал французский лидер.

Третий пункт – будущее.

"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – вот наш горизонт", – подчеркнул Макрон.

"История наблюдает за нами", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, утром 10 мая высокопоставленные европейские чиновники прибыли в Киев, чтобы принять участие в ряде международных встреч в рамках "коалиции решительных".

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