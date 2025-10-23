Испания согласилась участвовать в закупке американского оружия для Украины – El Pais

Правительство Испании согласилось участвовать в приобретении американского оружия для Украины в рамках программы PURL, координацией которой занимается НАТО. Решение было принято после консультаций премьер-министра Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским и переговоров министров обороны обеих стран.

Об этом сообщает El Pais. Программа PURL была запущена в августе прошлого года после отказа США бесплатно поставлять вооружение Украине.

В рамках инициативы уже подготовлено четыре пакета американского оружия, включая системы Patriot и Himars, которые финансируют страны НАТО. Испания станет одним из доноров, осуществив финансирование части пакета – по оценкам экспертов, около 200 миллионов евро.

Испания уже ежегодно поставляет Украине военную технику на сумму 1 миллиард долларов, но нынешняя программа предусматривает оплату американского оружия, необходимого Киеву для защиты от российской агрессии. Премьер Санчес заверил, что Испания продолжит поддержку, координацию и помощь Украине, а на европейском саммите в Брюсселе на этой неделе планируется обсуждение дальнейших шагов.

Благодаря участию Испании и других союзников Украина получит критически необходимые боеприпасы и системы среднего и дальнего действия для противодействия российскому наступлению, особенно в условиях ограниченных бюджетов большинства государств ЕС.

Напомним, ранее Италия выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины. Она хочет присоединиться к специальной программе закупок PURL – с таким предложением выступил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

После завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе он сообщил, что более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL и один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия примет участие в проекте НАТО PURL, присоединившись к закупкам оружия для Украины. Об этом заявил глава минобороны страны Антти Хяккянен перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

