Италия сигнализирует о готовности помочь Украине покупать американское оружие – Bloomberg

Италия выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины. Она хочет присоединиться к специальной программе закупок PURL – с таким предложением выступил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

Его он озвучил на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Италия изначально выступала против участия в программе PURL, утверждая, что для Украины есть другие пути поставки оружия. Изменение позиции частично было обусловлено опасением, что Италия может быть отстранена, если в программе начнут доминировать некоторые союзники, сообщили источники.

Ранее Италия предоставила Украине по меньшей мере 10 пакетов военной помощи. По словам источников, Рим, в частности, предоставил средства противовоздушной обороны, такие как батареи SAMP/T. Содержание пакетов помощи является секретной информацией.

"Премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину, несмотря на ограниченные финансовые возможности своей страны", – сказано в статье.

Все больше стран НАТО готовы присоединиться к PURL

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на прошлой неделе, что более половины из 32 стран-членов Альянса согласились выделить средства, чтобы помочь Украине приобрести американское оружие.

После завершения встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе он сообщил, что более половины стран-членов НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL и один за другим заявляют о новых взносах по этой программе.

Рютте подчеркнул, что подчеркнул, что безопасность Европы напрямую связана с безопасностью Украины, поэтому поддержка Киева будет продолжаться.

"Поиск новых источников финансирования для Украины, которая уже четвертый год находится под российским вторжением, становится все более насущным. Летом военная помощь Киеву значительно замедлилась после того, как США заявили, что больше не будут оплачивать оружие, заставив европейских союзников искать альтернативные варианты", – отмечает Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия примет участие в проекте НАТО PURL, присоединившись к закупкам оружия для Украины. Об этом заявил глава минобороны страны Антти Хяккянен перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

