"Инициатива полностью принадлежит ЕС": в правительстве разъяснили ситуацию с открытием переговорных кластеров

Дальнейшее открытие переговорных кластеров в процессе вступления Украины в Европейский Союз зависит от единства всех 27 стран-членов ЕС. В то же время ни одно из государств не выступает против продолжения переговорного процесса.

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Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, отвечая на вопрос корреспондента "Укринформа" о том, насколько открытие новых переговорных кластеров зависит от Украины и готовности Европейского Союза.

По словам чиновника,"сейчас мяч полностью на стороне Европейского Союза", а вопрос заключается лишь в завершении необходимых процедур и согласовании документов.

Что говорят в правительстве

Качка отметил, что в настоящее время сложилась благоприятная ситуация для продвижения евроинтеграции Украины. По его словам, все 27 государств-членов ЕС готовы открывать переговорные кластеры, а возражений со стороны какой-либо страны нет.

"Вопрос лишь во времени, в проработке документов и других деталях", – подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что Украина намерена максимально использовать это окно возможностей для продвижения переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Какие шаги предпринимаются

По словам Качки, Европейский Союз уделяет основное внимание содержательному наполнению переговорного процесса, и именно эта часть зависит от Украины. Он подчеркнул, что государство уже проделало значительный объем работы в предыдущие годы и продолжает принимать необходимые законодательные изменения.

Вице-премьер отметил, что фактически все законопроекты, которые сейчас принимает Верховная Рада, касаются евроинтеграционных реформ в рамках переговорных кластеров, открытие которых ожидает Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последним данным социологов, подавляющее большинство украинцев сегодня поддерживают вступление страны в ЕС. В то же время уровень поддержки вступления в НАТО несколько снизился. В целом поддержка вступления в ЕС и в НАТО снижалась на протяжении трех лет, причем самая низкая точка пришлась на апрель 2026 года.

Сегодня около 40% украинцев считают, что Украина является лидером среди стран Европы. В то же время значительная часть граждан убеждена, что Вооруженные силы Украины защищают не только страну, но и все европейское пространство.

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