Лишь каждый десятый украинец выступает против членства в ЕС: в каких регионах таких больше всего

Согласно последним данным социологов, подавляющее большинство украинцев сегодня поддерживают вступление страны в ЕС. В то же время уровень поддержки вступления в НАТО несколько снизился. В целом поддержка вступления в ЕС и в НАТО снижалась на протяжении трех лет, причем самая низкая точка пришлась на апрель 2026 года.

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Однако в июне 2026 года социологи отмечают"существенное повышение поддержки". Об этом говорится в последнем опросе Rating Group.

Евроинтеграция

Так, по данным исследования группы, сегодня 50% украинцев полностью поддерживают евроинтеграцию, а еще 29% – "скорее поддерживают". Категорически против членства в Евросоюзе выступают лишь 10% опрошенных.

Показательно, что больше всего сторонников вступления в ЕС проживает на западе и в центре страны, а также среди людей в возрасте старше 51 года. На юге и востоке этот показатель немного ниже и составляет 44% и 43% абсолютной поддержки соответственно.

Также показательно, что большинство украинцев недовольны скоростью процесса евроинтеграции. Так, полностью удовлетворены темпами лишь 5% граждан, ещё 25% "скорее удовлетворены", а более 60% опрошенных в той или иной степени выражают своё недовольство.

Вступление в НАТО

Исследование показывает, что большинство украинцев обсуждают с друзьями как местную политику (80%) и политические вопросы Украины (73%), так и политические вопросы Европы в целом (59%). Это свидетельствует о значительной заинтересованности в политике различного уровня.

На фоне такого интереса к политике наблюдается некоторое снижение уровня поддержки интеграции в НАТО – по сравнению с июлем прошлого года он снизился на 7 процентных пунктов.

Если бы референдум о вступлении Украины в Альянс состоялся в ближайшее время, "за" проголосовали бы 63% граждан, а 12% выступили бы против, отмечают социологи.

Почему так

"В период с сентября 2025 года по апрель 2026 года поддержка вступления в ЕС и НАТО снизилась до самых низких показателей с начала полномасштабного вторжения. Также увеличился разрыв в уровне поддержки вступления в ЕС и НАТО. Если говорить об информационном фоне в марте и апреле, то украинцы, вероятно, обратили внимание на отсутствие единой позиции в НАТО и ЕС по поводу войны в Иране, критические заявления представителей США о способностях НАТО, намеки на возможный выход из альянса и т. д. Проще говоря, у украинцев могли усилиться сомнения относительно реальной способности НАТО и Запада в целом в сфере безопасности", – пояснил Глеб Кузьменко, руководитель отдела коммуникаций Rating Group.

Но поскольку в июне 2026 года информационно-эмоциональный фон "был уже совсем иным", настроение украинцев в отношении вступления в ЕС и НАТО улучшилось.

"Во-первых, сейчас украинцы практически каждый день видят эффективные удары Сил обороны по российским целям и существенные успехи на фронте. Это, безусловно, укрепляет веру в общие перспективы Украины, в том числе и геополитические. Во-вторых, Европейский Союз официально начал переговоры о вступлении Украины и открыл первый кластер переговоров по вопросу вступления Украины. Это существенный прогресс. Также поступают и другие позитивные сигналы о военно-экономической поддержке Украины со стороны союзников из G7, НАТО и других партнеров", – отметил спикер социологической группы.

Как сообщал OBOZ.UA, около 40% украинцев считают, что Украина является лидирующим государством среди стран Европы. В то же время значительная часть граждан убеждена, что Вооруженные силы Украины защищают не только страну, но и все европейское пространство.

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