Сколько украинцев считают, что Украина является лидером по сравнению с другими странами Европы: опрос раскрыл настроения

Около 40% украинцев считают, что Украина является государством-лидером среди стран Европы. В то же время значительная часть граждан убеждена, что Вооруженные силы Украины защищают не только страну, но и все европейское пространство.

Такие настроения также влияют на готовность украинцев поддерживать помощь другим государствам в случае агрессии России. Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг".

Социологи изучали, как украинцы оценивают роль своего государства в Европе, кого, по их мнению, защищают ВСУ, а также поддержали бы они участие украинских военных в защите других стран.

Согласно опросу, относительное большинство респондентов – 40% – относят Украину к странам-лидерам Европы. Еще треть опрошенных (33%) считает ее "середнячком", тогда как 21% называют Украину аутсайдером.

В динамике наблюдается уменьшение доли тех, кто оценивает Украину как "середнячка": если в марте 2022 года таких было 42%, то в апреле 2026 года – уже 33%. Зато возросло количество как тех, кто считает Украину лидером (с 34% до 40%), так и тех, кто относит ее к аутсайдерам (с 16% до 21%).

Социологи отмечают, что восприятие Украины как государства-лидера существенно усилилось после начала полномасштабного вторжения России и первых успехов ВСУ. Для сравнения, в январе 2022 года только 8% украинцев считали Украину лидером, тогда как почти половина – 49% – называли ее аутсайдером. Уже в марте 2022 года доля тех, кто видел Украину лидером, выросла до трети, а количество тех, кто считал ее аутсайдером, сократилось до 16%.

Отдельный блок исследования касался роли Вооруженных сил Украины в войне. Абсолютное большинство граждан – 73% – убеждены, что ВСУ защищают не только украинский народ, но и другие народы Европы. В то же время 23% опрошенных считают, что украинская армия защищает исключительно Украину.

Отношение к этому вопросу также зависит от евроинтеграционных взглядов. Среди тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, 84% считают, что ВСУ защищают и Украину, и Европу в целом. Зато среди противников евроинтеграции этот показатель значительно ниже – 57%.

Исследование также показало, что украинцы в целом поддерживают возможное участие ВСУ в защите других европейских стран в случае нападения России. Более половины опрошенных выразили готовность поддержать такие действия в отношении всех предложенных государств.

В частности, поддержка участия украинских военных в защите Литвы составляет 63%, Латвии – 62%, Эстонии – 61%. В случае Молдовы этот показатель достигает 60%, Финляндии – 59%, а Польши – 58%. В то же время доля тех, кто не поддерживает такое участие, колеблется от 33% до 37% в зависимости от страны.

Социологи подчеркивают, что уровень поддержки напрямую связан с отношением к ЕС. Например, среди граждан, поддерживающих вступление Украины в Евросоюз, 73% готовы одобрить помощь Эстонии. Среди противников вступления этот показатель составляет лишь 37%, тогда как большинство – 61% – выступают против.

