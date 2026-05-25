'Имитация переговоров совершена': в Германии считают, что Украине нужна военная помощь, а не Виткофф

Немецкий военный эксперт и бывший советник Министерства обороны ФРГ Нико Ланге заявил, что переговорный процесс вокруг Украины в нынешнем формате фактически завершился. По его мнению, единственным способом заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к реальным переговорам остается усиление военной поддержки Киева.

Ланге выразил эту позицию в интервью агентству Укринформ. Он прямо назвал события последних месяцев "переговорным театром" и заявил, что никакого результата многочисленные встречи не дали.

"Этот процесс, этот "переговорный театр" 2025 года, закончен. Ожидать нечего... Из всех этих встреч ничего не получилось. Нам, думаю, этого больше не нужно", – сказал эксперт.

Взгляд на посредников

Ланге также критически высказался о роли специального посланника США Стива Уиткоффа. По словам аналитика, постоянные призывы к Украине относительно возможных уступок по Донбассу не имеют смысла и лишь отвлекают внимание от реальной ситуации на фронте.

Он предположил, что президент США Дональд Трамп даже после завершения вопросов на Ближнем Востоке вряд ли сосредоточится именно на Украине. "Будет двигаться в направлении Кубы, чем в сторону Украины", – так Ланге описал возможные приоритеты американского лидера.

Эксперт также считает, что отдельный посредник между Киевом и Москвой сейчас не нужен. По его мнению, Кремль лишь ищет европейского политика, который будет повторять российские требования об уступках или капитуляции Украины.

Военная поддержка Киева

Ланге отметил, что главным вопросом остается не поиск нового медиатора, а давление на Россию. Он убежден, что остановить Путина можно только через усиление оборонных возможностей Украины.

"Это все лишь отвлекает внимание от главного... Проблема в том, что мы должны заставить Путина остановиться. А это возможно только с помощью военной поддержки Украины", – подчеркнул он.

В последние дни в Европе активно обсуждают возможность назначения специального медиатора для мирных переговоров между Украиной и РФ. Среди возможных кандидатов называли как действующих, так и бывших европейских политиков.

Напомним, Путин, в частности, упомянул бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Но эту кандидатуру почти сразу отвергли как в Киеве, так и в Брюсселе.

