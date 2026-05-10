'Сгодится любая инициатива': в партии Шредера поддержали идею Путина назначить экс-канцлера 'европейским переговорщиком' с РФ

В Социал-демократической партии Германии заявили, что предложение российского диктатора Путина об участии Герхарда Шредера в переговорах между РФ и ЕС стоит серьезно рассмотреть. Речь идет о возможной роли бывшего канцлера ФРГ как представителя Европейского Союза в переговорах по войне в Украине.

Заявление по этому поводу в интервью Der Spiegel сделал внешнеполитический эксперт фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович. По его словам, главная цель заключается в том, чтобы все стороны в конце концов сели за стол переговоров. Впрочем, в немецком правительстве уже дали понять, что не поддерживают такую инициативу.

Ахметович отметил, что если условием для начала диалога станет участие Герхарда Шредера, то этот вариант "следует взвесить в тесной координации с европейскими партнерами". Ахметович также добавил, что не стоит сразу категорически исключать такую возможность.

Похожую позицию высказал и депутат от СДПГ Ральф Штегнер. Он заявил, что поддерживает "любую инициативу", которая может способствовать завершению войны в Украине.

"Легкомысленно сразу отвергать такие предложения", – сказал Штегнер, комментируя идею привлечения Шредера к переговорному процессу.

Что сказал Путин

Владимир Путин вспомнил о Герхарде Шредера после парада ко "Дню победы" в Москве. На пресс-конференции он заявил, что именно бывший канцлер Германии мог бы стать "оптимальным переговорщиком" от Европейского Союза.

По словам Путина, ЕС должен представлять политик, который "не наговорил каких-то гадостей" о Москве. Он не уточнил, шла ли речь об официальном предложении, однако слова российского президента быстро вызвали реакцию в Германии.

В бюро самого Шредера заявили журналистам, что бывший канцлер пока не будет комментировать свое возможное участие в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Между тем источники в правительстве ФРГ уже сообщили немецким медиа, что Берлин не поддерживает идею привлечения Шредера к такому формату переговоров.

Напомним, в Кремле в очередной раз заявили, что мирные переговоры не принесут никаких существенных результатов, пока Украина не примет российские ультиматумы. В частности, Москва настаивает, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

