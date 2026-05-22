Поворотный момент? Путин оказался в проигрышном положении на трех фронтах – Bild

Стремление российского диктатора Владимира Путина продемонстрировать силу, начав войну против Украины, обернулось для России огромными проблемами. Ежемесячно РФ теряет десятки тысяч своих солдат, а темпы продвижений оккупационной армии замедлились до мизерных.

В то же время украинские удары ощущают на себе все больше российских регионов, включая уже Москву. Подробнее о трех проблемах, с которыми столкнулся сейчас Путин, пишет издание ВіІԁ.

Проблема 1: огромные потери

По данным западных разведок, ежемесячно Россия теряет около 35 тыс. солдат в месяц убитыми и ранеными.

Последние подсчеты изданий Meduza и Mediazona свидетельствуют, что минимальные безвозвратные потери России по состоянию на конец 2025 года составляют 352 тыс. человек. 217 800 из них известны поименно.

"Учитывая раненых, общие потери достигают до 1,5 миллиона человек. Это соответствует примерно 3% мужского населения РФ призывного возраста (от 18 до 59 лет) до начала войны. Хотя Кремлю все еще удается компенсировать потери новыми рекрутами, армия вторжения больше не растет", – указано в материале ВіІԁ.

Проблема 2: Россия начала терять оккупированные территории

Россия впервые с октября 2023 года теряет территорию. Новые анализы The Economist показывают небольшие, но постоянные потери на фронте.

И продвижение оккупантов значительно замедлилось: с начала года россиянам удалось захватить лишь около 220 кв км – 0,04% территории Украины.

Зато Украина за последние месяцы вернула себе 189 кв км, что в Вild назвали "результатом, который, учитывая много погибших и раненых россиян, вряд ли можно оправдать для Путина".

В то же время каплю дегтя в комментарии изданию добавил эксперт по безопасности Кристиан Меллинг.

"Сможет ли Украина удержать эти территории, еще предстоит увидеть. Ситуация может измениться относительно быстро", – отметил он.

Проблема 3: война докатилась уже до Москвы

Война все больше распространяется на российскую территорию. Украинские беспилотники сейчас регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы, военные объекты и инфраструктуру глубоко внутри РФ.

Среди ярких маркеров – недавняя массированная атака Украины на Москву и Подмосковье, когда о погибших сообщили даже в сердце путинского режима.

Поэтому, подчеркивает Вild, для многих россиян война впервые становится непосредственной реальностью.

"Значительный психологический фактор. Москва имеет решающее значение для стабильности режима Путина", – считает Меллинг.

Некоторые наблюдатели считают: если Путин не сможет справиться с остановкой российского наступления на фронте и украинскими ударами в глубоком тылу РФ – это может стать "поворотным моментом в войне", – пишет ВіІԁ.

Меллинг этого мнения не разделяет – он не ждет резких изменений.

"Поворотный момент звучит как что-то из приключенческого фильма. Но я считаю, что это останется войной на истощение, прогресс будет достигнут лишь постепенно", – отметил эксперт.

В то же время он добавил, что Путина не интересует "спокойствие" в том понимании, которое существует на Западе. Его главный приоритет – сохранение и расширение своей власти.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что украинские удары по НПЗ подрывают способность России заработать на нефти. Сейчас остановили или сократили работу большинство крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупно производили около 30% бензина и 25% дизтоплива в РФ.

