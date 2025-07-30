'Посмотрим, что произойдет': Трамп дал прогноз относительно продолжительности войны в Украине

Президент США Дональд Трамп предположил, что урегулирование войны в Украине займет достаточно много времени из-за поведения российского диктатора Путина. Теперь глава Белого дома видит, что война может затянуться надолго, хотя изначально он считал, что конфликт можно быстро решить.

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Об этом президент США сказал в интервью для YouTube-канала Pod Force One with Miranda Devine. Трамп признал, что несмотря на "замечательные разговоры" с Путиным, ситуация только ухудшилась.

Американский лидер в очередной раз отметил, что имел "замечательные разговоры" с российским диктатором Путиным, после которых он был уверен, что войну удастся быстро урегулировать. Однако после этих звонков ситуация ухудшилась и как отметил Трамп, "произошло очень много плохих вещей".

По словам президента США, Путин не откажется от Украины, она для российского диктатора – "как соль в глазу".

В то же время президент США утверждает, что сейчас Путину якобы трудно, поскольку он рассчитывал на трехдневную войну и не думал, что Украина будет держать оборону более трех лет.

Трамп снова заявил, что Украина и Россия еженедельно "теряют по 5-6 тысяч солдат", у которых есть родители, жены, дети и другие близкие.

"Я не люблю так думать, но все это можно было бы легко урегулировать – и это займет еще много времени", – сказал Трамп.

Кроме этого, в интервью лидер США отдельно напомнил, что сейчас все расходы на поставку американского оружия Украине взяла на себя Европа. И он считает это "хорошим соглашением" с НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

29 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.

Накануне, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

В ответ на это Дмитрий Медведев пригрозил США войной. По мнению российского политика, Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ". Но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

В Кремле заявили, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира – с 50 до 10-12 дней. Но реплику Трампа о нежелании Трампа дальше вести переговоры с Владимиром Путиным там оценивать отказались.

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