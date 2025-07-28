Россия могла бы быть очень богатой страной, но спускает все деньги на войну, – Трамп

Российская Федерация имеет "огромные" земли, которые"могут быть очень плодородными". Впрочем, вместо этого, "власти страны тратят все свои деньги на войну и убийства людей".

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Такое заявление во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сделал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Россия могла бы быть очень богатой страной.

"Их экономика не такая уж и большая. И сейчас она переживает тяжелые времена. Сильная армия, но не экономика. Они (Россия. – Ред.) имеют много финансовых трудностей. Это нелегко", – отметил Трамп.

Он также рассказал, что Путин хочет вести торговлю с США. И постоянно говорит с Трампом об этом.

"Россия могла бы процветать. Как практически ни одна другая страна. У них много ценных вещей. В частности, редкоземельные материалы. Это могла бы быть очень богатая страна, но они тратят деньги на войну и убийство людей. И мне это непонятно", – подчеркнул Трамп.

Американский лидер также добавил, что разочарован Владимиром Путиным. И ему больше неинтересно разговаривать с российским диктатором.

"Я всегда ладил с президентом Путиным. Имел с ним прекрасные отношения. Даже если тот был с ним жестким. Я думал, что нам удастся что-то договориться. Возможно, это все же произойдет, но это уже очень поздняя стадия процесса. Я разочарован", – отметил Трамп.

Что предшествовало

Решение президента США сократить срок ультиматума российскому диктатору Владимиру Путину, по истечении которого тот должен прекратить огонь в Украине, обвалило фондовый рынок страны-агрессора. Рубль тоже ускорил свое падение.

Напомним, что 28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным. По словам президента США, тот вместо мирных переговоров бросил армию в новое наступление и готовится к битве за Днепр, Сумы и Харьков.

Позже Трамп уточнил, что новый срок для Путина составляет 10-12 дней. После его окончания США могут ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, которые покупают российскую нефть, чтобы вырезать РФ с мирового рынка "черного золота", который обеспечивает Кремлю каждый четвертый рубль доходов бюджета и почти половину всех валютных доходов экономики.

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