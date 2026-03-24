Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к мирному соглашению. Он отметил, что хотел бы увидеть переговоры между Владимиром Зеленским и Путиным.

Об этом заявил сам Трамп во время открытого общения с прессой в Вашингтоне. Он подчеркнул, что стороны, по его оценке, уже близки к договоренностям и могут перейти к прямым переговорам.

"Я бы хотел увидеть, как Путин и Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Я думаю, они приближаются к этому, но я говорю это уже достаточно давно", 0 сказал он.

Трамп также выразил надежду, что договоренность между Украиной и Россией может быть достигнута до проведения промежуточных выборов в США. Он вспомнил, что уже неоднократно оценивал перспективы урегулирования войны и продолжает считать этот сценарий возможным.

По его словам, эта война должна была стать проще для завершения, но ситуацию осложняет личный фактор.

"Эта должна была быть самой легкой, но это два человека, которые искренне ненавидят друг друга", 1 отметил президент США. Он снова вернулся к теме личных отношений между лидерами, которая часто звучит в его заявлениях.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября 2026 года, и именно к этому времени Трамп хотел бы видеть определенный результат. Речь идет, в частности, о возможном достижении договоренностей или хотя бы начале официальных переговоров между сторонами.

В то же время президент США подчеркнул, что уже имеет опыт урегулирования международных конфликтов. Он заявил, что ранее ему удалось разрешить восемь войн, и на этом фоне нынешний конфликт, по его словам, выглядел как тот, что мог быть завершен быстрее. Но, как он признал, ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось.

Как писал OBOZ.UA:

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что по итогам переговоров 22 марта есть "продвижение в согласовании позиций" и "сужение круга нерешенных вопросов". Он тоже заявил о том, что основными темами были надежные гарантии безопасности и гуманитарный трек, в том числе будущие обмены военнопленными.

3 Президент Владимир Зеленский признал, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на ситуации вокруг Ирана, "но и эту войну России против Украины надо завершать". По его словам, есть сигналы о возможном продолжении обменов. Глава государства надеется, что это удастся реализовать.

