'Путин не хочет заканчивать войну': Зеленский о переговорах в США, ситуации на фронте и сотрудничестве со странами Персидского залива. Видео

После двух дней встреч делегаций Украины и США в Майами (штат Флорида) есть сигналы о возможном продолжении обменов военнопленными с Россией. Президент Владимир Зеленский заявил, что "это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает".

"Надеемся, что это получится", – сказал он в традиционном вечернем обращении, записанном в воскресенье, 22 марта. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

Переговоры с американской стороной

Президент заслушал доклад нашей переговорной группы касательно дипломатических усилий. Напомним: украинская команда 21 и 22 марта в США встречалась с представителями Дональда Трампа.

"Понятно, что внимание американской стороны в это время – прежде всего ситуации вокруг Ирана и в том регионе, но и эту войну России против Украины надо завершать", – отметил Зеленский.

Он уверен, что этот факт "воспринимается одинаково всеми в мире". Глава государства поблагодарил американское общество "за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины".

"Важно, чтобы у агрессора не было вознаграждения за эту войну. И важно, чтобы мы все не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира – для надежного мира", – подчеркнул он.

Зеленский ожидает, что все аспекты встреч можно будет обсудить уже после возвращения переговорщиков обратно в Киев, поскольку по телефону этого делать не стоит.

"В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что этого желает мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить войну", – подытожил глава государства.

