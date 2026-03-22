'Продвижение в согласовании позиций': Умеров подвел итоги переговоров в США

В Майами (штат Флорида, США) в воскресенье, 22 марта, состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций. По итогам переговоров есть "продвижение в согласовании позиций" и "сужение круга нерешенных вопросов".

Видео дня

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, который вместе с руководителем ОП Кириллом Будановым, его первым заместителем Сергеем Кислицей и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией находится в Соединенных Штатах. На своей Facebook-странице Умеров поделился некоторыми подробностями о поездке.

Что известно о переговорах

Стороны сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена военнопленными.

"Есть продвижение в согласовании позиций и дальнейшим сужением круга нерешенных вопросов", – заявил глава нашей делегации.

Он поблагодарил Вашингтон "за системную вовлеченность в переговорный процесс". "Рассчитываем, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч", – подытожил Умеров.

Что заявил Владимир Зеленский

В вечернем обращении к гражданам президент упомянул о переговорах в США. "Сегодня уже был доклад нашей переговорной группы – второй день встреч в Америке с представителями президента Соединенных Штатов. Фактически два дня встреч: вчера днем и вечером сегодня тоже", – проинформировал Владимир Зеленский.

Глава государства признал, что сейчас Штаты сосредоточены на ситуации вокруг Ирана. "Но и эту войну России против Украины надо завершать", – заявил он, поблагодарив американское общество "за четкую поддержку нормального, достойного мира" для нашей страны.

"Важно, чтобы у агрессора не было вознаграждения за эту войну. И важно, чтобы мы все не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира – для надежного мира", – очертил президент свою позицию.

По его словам, есть сигналы о возможном продолжении обменов. "И это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится", – заявил Зеленский.

"Ожидаю, что после возвращения нашей переговорной группы в Украину мы подробно обсудим все аспекты встреч, которые пока – телефону – безопасно нельзя обсудить", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Первая встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась днем ранее, 21 марта. Тогда Умеров информировал, что команды "продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека". Отдельное внимание они уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.

– Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что разговоры в субботу были сосредоточены "на сужении круга нерешенных вопросов" мирного соглашения. Он назвал переговоры конструктивными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!