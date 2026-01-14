Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с Путиным – Bloomberg

Посланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на информированные источники. В агентстве отмечают, что планы пока не окончательные, и сроки их реализации могут измениться из-за беспорядков в Иране.

Что известно

В материале отмечается, что официальные представители США должны представить Путину и его команде последние проекты мирных предложений, в частности обсудить гарантии безопасности со стороны США и Европы для поддержки потенциальной сделки и послевоенного восстановления Украины.

В то же время представитель Белого дома заявил, что пока такая встреча не запланирована

Стоит отметить, что в начале декабря Уиткофф и Кушнер посещали столицу страны-агрессора и встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Их разговор длился почти пять часов и проходил в закрытом формате. На переговорах также присутствовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор Путина с Виткоффом и Кушнером прошел "полезно и конструктивно", но компромиссы пока не найдены.

Как писал OBOZ.UA, руководство России снова сделало заявление, которое подтверждает, что Москва не нацелена на прекращение войны. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Кремль не будет подписывать никаких мирных соглашений о прекращении войны "прямо сейчас", а сигналы о прогрессе в мирных переговорах не следует интерпретировать как признак того, что Россия готова подписать какие-либо пакеты документов.

