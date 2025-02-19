'Хватит разговоров, пора действовать': президент Литвы предложил Европе план действий для поддержки Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские государства должны действовать уже сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы. Он предложил соответствующий план действий.

Видео дня

Об этом Наусед 19 февраля написал в соцсети Х. "Хватит разговоров – пора действовать", – подчеркнул он.

Что предполагает план Науседы:

– Реальные гарантии безопасности для Украины – членство в НАТО должно оставаться на столе переговоров.

– Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны оставаться в силе до прекращения агрессии.

– Безотлагательное финансирование вооружений и 10 млрд евро для украинской оборонной промышленности.

– Арест замороженных активов России и введение пошлин на российский/беларуский импорт.

– Ускоренное вступление Украины в ЕС – целевая дата до 2030 года.

"Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе", – призвал президент Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже 17 февраля заявил, что Европа "готова и желает" взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности. Впрочем, конкретных решений он не озвучил.

СМИ писали о том, что в ЕС обсуждают возможность развернуть в Украине бригады своих военных в рамках соглашения о прекращении огня в войне, которую ведет страна-террорист РФ. Европа рассматривает вариант развернуть на территории нашей страны 25-30 тысяч военных для демонстрации силы, но не на линии столкновения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!