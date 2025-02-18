Европа 'готова и желает' взять на себя инициативу по предоставлению Украине гарантий безопасности, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже 17 февраля заявил, что Европа "готова и желает" взять на себя инициативу по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Впрочем, конкретных решений он не озвучил.

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Об этом Рютте написал на своем аккаунте в соцсети X. В Париже в понедельник по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона состоялся саммит лидеров Европейского союза, в котором принимали участие Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды и Дания.

Европейские политики собрались, чтобы обсудить войну в Украине и инициативы Соединенных Штатов Америки по ее завершению.

Генсек НАТО по итогам встречи с лидерами ряда европейских государств отметил, что "Европа готова и хочет усилить себя, взять на себя инициативу, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине".

Рютте подчеркнул, что именно это его "взгляд на нынешнюю встречу в Париже".

"Европа готова и желает активизироваться. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готова и желает инвестировать гораздо больше в нашу безопасность", – говорится в сообщении.

Кроме того, Рютте высказался о необходимости в дальнейшем определить детали, но добавил при этом, что "обязательства – четкие".

Как сообщал OBOZ.UA:

– во французской столице 17 февраля состоялась экстренная встреча европейских лидеров. На ней говорили о том, что Украина заслуживает мира через силу. Политики подчеркнули, что европейские страны полностью берут на себя долю военной помощи Украине.

– Издание The Guardian накануне писало, что лидеры ЕС должны были обсудить в Париже вариант "автоматического" вступления Украины в НАТО, если РФ вдруг нарушит режим прекращения огня после того, как будет заключено мирное соглашение.

– Вечером 17 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Макроном после встречи европейских лидеров в Париже. Они говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины.

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