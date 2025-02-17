Силы 'успокоения' или 'сдерживания': ЕС рассматривает возможность развернуть в Украине до 30 тысяч военных - WP

В Европейском Союзе обсуждают возможность развернуть в Украине бригады своих военных в рамках соглашения о прекращении огня в войне, которую ведет страна-террорист РФ. Европа рассматривает вариант развернуть на территории нашей страны 25-30 тысяч военных для "демонстрации силы", но не на линии столкновения.

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Об этом пишет The Washington Post. Издание ссылается на информацию официальных лиц, пожелавших остаться инкогнито.

По их словам, последняя версия европейского планирования предполагает, что эти силы "успокоения" или "сдерживания" будут состоять из нескольких бригад, возможно, от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии столкновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска попытаются.

Если же этим войскам потребуется поддержка еще большего количества сил, чтобы быстро среагировать, то они ее получат из-за границы Украины.

Франция провела более продвинутое военное планирование, чем другие страны, и, по оценкам, она может направить в Украину около 10 000 военных.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер в воскресенье вечером объявил, что готов развернуть британские войска в Украине в рамках соглашения "если будет необходимо".

Издание отмечается, что Франция и Британия – единственные два ядерных государства среди европейцев, которые были "в авангарде" этих дискуссий. В обсуждении участвовало по меньшей мере 12 стран, включая Польшу, Нидерланды, Германию, страны Северной Европы и Балтии.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что этот план потребует поддержки США, и не только политической.

Часть стран также выражает обеспокоенность по поводу риска в этом процессе без большего участия США.

Другой ключевой вопрос для европейцев состоит в том, как ответить, если Россия атакует эти силы. Одно из предложений касалось положения о взаимной обороне между странами, участвующими в европейской коалиции, которая не действовала бы под флагом НАТО.

Для многих европейских государств развертывание своих войск в Украине также потребовало бы государственной поддержки внутри страны и привлечения дополнительных военных ресурсов. Нидерландам, например, понадобится одобрение парламента для отправки войск в Украину.

В некоторых странах, таких как Польша и Германия, где приближаются выборы, опасаются делать серьезные шаги в этом вопросе, когда война России в Украине стала более политизированной.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии назвали преждевременными дискуссии о направлении миротворцев в Украину. В федеральном правительстве заявили, что первоочередной задачей является продление военной помощи Украине.

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