'Хождение по кругу': дипломат указал на главную проблему с позицией США по войне в Украине

Соединенные Штаты отмечают, что хотят заключить мирное соглашение. Вместе с тем Вашингтон не демонстрирует таких усилий, которые действительно смогли бы положить конец войне в Украине.

Поэтому все переговоры, которые проводились в последнее время, похожи на "хождение по кругу". Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов.

Изменчивость риторики США в отношении Украины и России

Эксперт предположил, что президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Киева, ограничив поставки оружия через НАТО и доступ к разведывательным данным. По его словам, все ожидали момента, когда американский лидер осознает обман со стороны российского диктатора Владимира Путина, и на определенном этапе это казалось очевидным, ведь были введены санкции против российских нефтетрейдеров. Однако впоследствии эти меры фактически остановились.

Также риторика в отношении кремлевского главы и президента Украины Владимира Зеленского постоянно меняется: иногда виновным признают Зеленского, иногда – Путина, а потом наоборот. Такая нестабильность оценок отражает изменчивость внешнеполитических взглядов и подходов.

"Это и есть то самое хождение по кругу. Куда оно приведет Украину, США, Европу, Россию – сейчас не видно. Ситуация неочевидна. И поэтому все продолжается, как продолжается уже четыре года. Агрессор стоит на украинской земле и наступает. Украина обороняется. Европа поддерживает. США говорят о необходимости прекращения войны, но тех усилий, которые действительно могли бы к этому привести, я пока не вижу. Нет подхода "мир через силу", который должен был бы быть отправной точкой", – подчеркнул Долгов.

Он убежден, что американцы не до конца понимают истинные намерения Путина в отношении Украины и Европы. Они часто говорят о возможных "обменах территориями" или "передаче" определенных регионов, не осознавая, что речь идет об украинских землях.

"И нет никакого понимания, почему мы должны отдавать свое просто так. Где-то на этом пути для Трампа исчезло базовое отличие: кто агрессор, а кто жертва. Что существует международная норма. Что есть справедливость, которую он якобы поддерживает. И это одна из главных проблем, которую создала нынешняя администрация в Вашингтоне. К сожалению", – объяснил дипломат.

Реакция на переговоры США с РФ и роль Европы в гарантиях безопасности Украины

8 декабря, во время визита Зеленского в Лондон, были подведены итоги переговоров, которые США проводят с Россией и Украиной. По мнению Долгова, ключевой остается реакция на встречу посланцев Трампа в Москве. Информацию, которую получил Зеленский от украинских и американских представителей, он непременно передаст европейским партнерам, поэтому обсуждения будут продолжаться.

"Мы не знаем, как далеко продвинулись делегации, что в тех четырех дополнительных документах, что обсуждал Умеров с американцами в Майами и о чем Зеленский говорил по телефону буквально на днях. Возможно, что-то станет понятнее, а может, и нет. Здесь надо немного терпения. Что касается планов Европы, то первое, что стоит ждать из Лондона, – новые шаги "коалиции желающих". Собственно, ради этого коалицию и создавали: формировать и имплементировать гарантии безопасности для Украины, которые Европа уже рассматривает как часть собственной безопасности", – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне появились новые подробности относительно переговоров США и Украины о мирном соглашении. О сложных вопросах стороны якобы общались в "конструктивной атмосфере", поэтому, несмотря на сложность тем, диалог остается открытым и постепенным.

Как писал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс: вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ – наравне с запретом для Украины вступления в НАТО и попытками ограничить численность украинского войска и "разрешенные" нашей армии вооружения.

