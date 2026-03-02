Хорватия предлагала Венгрии необходимый объем нефти, но Орбан отказался, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Хорватия предложила Венгрии обеспечить необходимый годовой объем нефти. По его словам, венгерское правительство отказалось от этого предложения.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами Укринформ. Зеленский ответил на вопросы представителей медиа. Он привел детали своего разговора с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Я встречался с премьер-министром Хорватии с Андреем Пленковичем. Он мне показал, что тот самый объем, который нужен на год, кстати, Словакии и Венгрии, он готов обеспечить. Говорит, просто не очень хочет Орбан покупать", – сказал Президент.

Цена вопроса

Глава государства предположил, что причиной отказа стала разница в стоимости ресурса. По его словам, речь идет о европейской и российской цене на нефть.

"Потому что здесь европейская цена, а там – российская цена. Вот и все. То есть кто-то зарабатывает. Понятно кто", – заявил Зеленский.

Ранее Министерство иностранных дел Украины дважды вызывало временного поверенного Венгрии из-за искажения украинской позиции по нефтепроводу Дружба и обвинения в адрес Киева. Венгерская сторона публично заявляла о необходимости восстановления транзита российской нефти.

Прокремлевский глава правительства Венгрии Виктор Орбан обращался к Зеленскому с открытым письмом с призывом немедленно открыть нефтепровод Дружба. Вопрос транзита стал предметом отдельных консультаций между Киевом и европейскими партнерами.

Последствия ударов

27 января российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре на Львовщине. По данным украинской стороны, дрон мог поразить звено трубопровода, по которому поставляется российская нефть в Венгрию и Словакию. В Нафтогазе подтвердили факт атаки, отметив, что это была уже пятнадцатая атака за месяц по объектам компании.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и Владимир Зеленский договорились, что Украина проведет оценку сроков ремонта поврежденного участка трубопровода. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что проблемы с транзитом вызваны именно агрессией РФ и ударами по инфраструктуре.

Венгрия тем временем приостановила экспорт дизельного топлива в Украину до восстановления транзита. Также в Будапеште заявили, что рассматривают возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину, если поставки российской нефти через Дружбу не будут восстановлены.

Напомним, Виктор Орбан объявил о развертывании военных подразделений вблизи ключевых энергетических объектов на фоне прекращения поставок нефти со стороны Украины. Решение приняли после заседания Совета обороны и докладов национальных спецслужб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

