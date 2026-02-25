Орбан заявил о развертывании военных подразделений вблизи объектов энергетики: собирается "отражать потенциальные украинские атаки"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о развертывании военных подразделений вблизи ключевых энергетических объектов на фоне прекращения поставок нефти со стороны Украины. Решение приняли после заседания Совета обороны и докладов национальных спецслужб.
Правительство заявляет о политических причинах блокировки и не исключает дальнейших действий, которые могут угрожать энергосистеме страны. Об этом сообщает венгерское издание Origo.
После экстренного заседания Совета обороны премьер заявил, что с 27 января в Венгрию не поступает нефть по трубопроводу "Дружба", а причины остановки носят не технический, а политический характер.
"Мы не поддаемся шантажу", – заверил премьер.
Орбан утверждает, что украинская власть оказывает давление на Венгрию и Словакию из-за так называемой "нефтяной блокады" и может готовить дальнейшие шаги для дестабилизации работы венгерской энергосистемы.
"Мы разворачиваем военных вблизи ключевых энергетических объектов и размещаем необходимые средства для отражения возможных атак", – отметил Орбан.
Согласно решению правительства, военные подразделения и специальные средства размещают вблизи электростанций, распределительных станций и центров управления. Полиция усиливает патрулирование в районах расположения стратегических объектов, а в области Саболч-Сатмар-Берег введен запрет на полеты беспилотников.
Премьер подчеркнул, что энергетический суверенитет Венгрии не может быть предметом политического торга, а страна готова защищать свою критическую инфраструктуру.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!