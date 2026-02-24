'Нефтепровод 'Дружба' уничтожила Россия, а не Украина': Зеленский отправил Орбана с претензиями к Путину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. Он отметил, что Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга в Киеве с участием президента Европейского совета Антониу Кошта и президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коалиции желающих. Информацию со встречи собрал OBOZ.UA.

Зеленский публично обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, посоветовав адресовать претензии России, а не Украине. Президент подчеркнул, что если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют России, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода. Известно, что это уже не первое разрушение и возможно не последнее в исполнении россиян. У украинцев есть изображения, у нас есть практически все доказательства, спутниковые снимки партнеров, заверил Зеленский.

"Россия уничтожила этот нефтепровод уже несколько раз и, кстати, не только его, но и другие. Броды, например, если вы слышали о таком трубопроводе, он также разрушен. Поэтому, именно Орбан пусть поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное", – заявил президент.

Ситуация не может выглядеть так, когда Россия разрушает инфраструктуру, а Украина вынуждена ее восстанавливать, причем неоднократно. Ведь после каждого ремонта нефтепровода российская сторона снова осуществляет атаки.

"Вам известно, каким образом Россия использует эти атаки, нападения на нашу гражданскую критическую инфраструктуру. Когда они уничтожают любые составляющие энергетической системы, в том числе и этот нефтепровод, и как только приближается туда бригада, которая должна их отремонтировать, они снова повторяют нападения просто чтобы", – прокомментировал Зеленский.

Нефтепровод "Дружба" является одним из ключевых маршрутов транспортировки российской нефти в страны Центральной Европы. Вопрос его функционирования неоднократно становился предметом политических заявлений Будапешта на фоне войны России против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия в очередной раз обвинила Украину в шантаже из-за ситуации с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба". На этот раз скандальным заявлением отличился министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

