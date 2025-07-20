Грузия предложила Украине варианты возвращения депортированных из России украинцев

В транзитной зоне на российско-грузинской границе находятся около 80 граждан Украины, которых после пребывания в тюрьмах депортировало государство-агрессор. В Тбилиси уже предложили Киеву несколько вариантов эвакуации этих людей.

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Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии. Пресс-служба пояснила, что украинцев не впускают на территорию страны по "соображениям безопасности".

"Большинство из этих лиц имеют серьезные судимости и были неоднократно осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, о чем свидетельствуют их тюремные рапорты об освобождении. Кроме того, они сами заявляют, что отбывали наказание в тюрьмах на востоке Украины (вероятно, речь идет о временно оккупированных территориях. – Ред.). Соответственно, в интересах государственной безопасности не разрешить им въезд в страну", – проинформировали представители МИД.

Также дипломаты указали на то, что у украинцев нет необходимых документов. Однако "грузинская сторона предложила украинской несколько механизмов", как можно решить эту проблему. Возможны как воздушные, так и морские маршруты эвакуации, отметили в МИД, но "украинская сторона воздерживается от возвращения их морем".

По состоянию на день 20 июля конкретного решения принято еще не было. "Продолжаются совместные консультации по механизму безопасного возвращения этих людей на родную землю, в частности их авиаперевозки", – сообщала пресс-служба.

"Обеспечение безопасности и правопорядка, а также недопущение въезда в страну лиц, которые могут представлять угрозу для населения, является важнейшей задачей Министерства внутренних дел", – добавили в ведомстве.

Напомним: недавно в СМИ появилась информация о том, что на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях удерживали граждан Украины, которых депортировали из РФ. Среди них был и политзаключенный Андрей Коломиец, который отсидел 10-летнее заключение по приговору государства-агрессора.

Министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига назвал такой шаг очередным элементом давления со стороны Москвы и предложил отныне передавать депортированных непосредственно на украинскую границу. Консулы уже организовали эвакуацию 43 человек (в том числе и Коломийца) через Молдову.

Как писал OBOZ.UA, на территории Грузии с 25 июля по 6 августа состоятся многонациональные международные военные учения Agile Spirit 2025. Страна примет участие в совместных тренировках армейцев впервые за два года.

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