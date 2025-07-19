Очередной элемент давления: в МИД отреагировали на депортацию украинцев из России к границе с Грузией

С июня Россия значительно нарастила объемы принудительной депортации украинских граждан к границе с Грузией, вывозя преимущественно бывших заключенных. В результате десятки людей оказались в транзитной зоне без необходимых документов и в сложных условиях содержания.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такой шаг очередным элементом давления со стороны Москвы и предложил отныне передавать депортированных непосредственно на украинскую границу. Украинские консулы уже организовали эвакуацию 43 человек, среди которых бывший политзаключенный Андрей Коломиец, через Молдову.

"Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Мы предлагаем России транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе", – подчеркнул министр.

МИД активно сотрудничает с грузинской и молдавской сторонами для возвращения остальных украинцев домой. Сибига отметил, что нет никакой гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных.

"Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать. Мы передаем это предложение напрямую, а также через международные организации по официальным каналам", – подчеркнул Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины отказывается принимать официальные иностранные документы, в которых неправильно указаны названия украинских городов, в частности устаревшие или русскоязычные варианты. Использование украинских названий – суверенное национальное право, которое соответствует действующему законодательству.

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