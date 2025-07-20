После двух лет перерыва: Грузия проведет совместные военные учения с НАТО на своей территории

На территории Грузии с 25 июля по 6 августа состоятся многонациональные международные военные учения Agile Spirit 2025. Страна примет участие в событии уже в двенадцатый раз, но впервые за два года.

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Об этом сообщило Министерство обороны Грузии. Отмечается, что целью учений является повышение уровня готовности, укрепление совместимости и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц.

Основные компоненты учений включают:

– Командно-штабную часть, грузино-американский тактический конвой на участке автомобильной дороги Сенаки-Вазиани.

– Комбинированные учения с боевой стрельбой, совместные действия сил специальных операций.

– Валидацию Центра боевой подготовки Вооруженных сил Грузии (CTC).

Agile Spirit 2025 пройдет как на территории Грузии, так и в Турецкой Республике.

Грузинскую часть учений совместно координируют Западное командование Вооруженных сил Грузии и Национальная гвардия штата Джорджия (США). В учениях примут участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представлены представители вооруженных сил Армении и Японии.

Учения пройдут на нескольких локациях в Грузии:

– В Крцаниси (Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия).

– В Вазиани (Центр боевой подготовки и полигоны).

– На учебной территории в Норио, Мухровани и Сенаки (2-я пехотная бригада).

В рамках учений будет задействована бронетехника и авиация, находящаяся на вооружении грузинской армии. Для участия в маневрах в Грузию переброшены боевые машины армии США и многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk, а также вертолеты AS332 Puma, которые используются вооруженными силами Турции.

"Учения стартуют 21 июля с совместной американо-турецкой воздушно-десантной операцией, которая пройдет рядом с провинцией Адана в Турции", – говорится в сообщении министерства обороны Грузии.

Ранее стало известно о том, что Россия и ее союзник Иран проведут учения CASAREX 2025 в Каспийском море, откуда агрессор часто запускает ракеты по Украине. В них примут участие военно-морские силы обеих стран и сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Как сообщал OBOZ.UA, у границ страны-террориста РФ Япония, США и Корея до 8 августа проводят совместные военные учения Resolute Force Pacific. В Кремле напуганы этим фактом.

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