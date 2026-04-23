"Готовим сотрудничество с Кавказом": Зеленский раскрыл детали и призвал создать совместную программу по дронам

Украина может помочь создать полноценную многокомпонентную систему противовоздушной обороны и уже сотрудничает с рядом стран в этой сфере. В процессе подготовки сотрудничество с регионом Кавказа; продолжаются договоренности по оборонным проектам с другими партнерами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза на Кипре. Это событие состоялось в четверг, 23 апреля, передает пресс-служба ОП.

Президент призвал страны Европы к сотрудничеству

Зеленский поблагодарил каждую страну и всех лидеров, с которыми Киев тесно сотрудничает в сфере дронов. Такое активное взаимодействие есть со странами Ближнего Востока и региона Залива. Кроме этого, наше государство "готовит сотрудничество с регионом Кавказа и ведет переговоры с другими партнерами."

Президент подчеркнул: Украина предлагает не просто дроны, а полноценную систему обороны.

"Например, арабские государства имеют сильную противовоздушную оборону от ракет, а мы помогаем им выстроить защиту от "Шахедов" и на море. Именно такую интегрированную оборону нужно создать и для Европы, чтобы защищать границы, побережье, море, инфраструктуру и все, что может стать целью. Я считаю, что это должен быть действительно европейский проект", – заявил политик.

Он призвал усилить реализацию программы SAFE (Security Action for Europe). Напомним, что она направлена на стимулирование совместного производства оборонной продукции внутри ЕС.

"Нам нужно координироваться и создать общий европейский инструмент – программу по дронам. Мы готовы инвестировать наш опыт, нашу промышленность и наш потенциал", – заверил Зеленский.

– Украина договаривается о расширении военно-технического партнерства с одним из ведущих немецких производителей вооружения – компанией Diehl Defence. Речь идет прежде всего об усилении противовоздушной обороны и развитии совместных ВПК-проектов.

– 15 апреля по итогам 34-й встречи в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский заявил, что ключевые наши потребности – прежде всего в системах ПВО и в развитии совместного производства вооружения.

