'Договоренности реализуются': Зеленский рассказал о решениях 34-й встречи в формате 'Рамштайн'

По итогам "Рамштайна" Украина получила новые подтверждения оборонной поддержки от партнеров. Речь идет как о финансировании, так и об усилении сотрудничества в сфере ПВО и производства оружия.

Видео дня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подвел итоги 34-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Есть важные результаты новой встречи в формате "Рамштайн" – именно то, о чем мы договариваемся с лидерами, сейчас реализуется. Только что был доклад министра обороны Украины Михаила Федорова", – отметил президент.

Новые пакеты помощи и взносы партнеров

По словам Зеленского, во время встречи подтверждены новые взносы в программу PURL от пяти стран.

В частности, Норвегия выделяет более $500 млн на обеспечение бригад дронами и еще $150 млн на логистику.

Нидерланды направят более €200 млн на беспилотники, а Бельгия – дополнительные средства на снаряды и усиление ПВО. Также о поддержке объявили Канада, Испания, Литва и Эстония.

Отдельно президент отметил Германию за продолжение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей, а Великобританию – за развитие поставок дронов.

"Спасибо Германии за продолжение нашей работы по ПВО и возможностей украинских дипстрайков. Спасибо Британии за продолжение работы для поставки необходимых дронов, и важно, чтобы мы и в дальнейшем развивали совместные способности", – подчеркнул Зеленский.

Акцент на ПВО и устойчивость фронта

Президент подчеркнул, что партнеры отметили сильные позиции Украины на поле боя. В то же время есть четкое понимание ключевых потребностей – прежде всего в системах ПВО и развитии совместного производства вооружения.

"Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и вовремя выполнялось", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что достаточный уровень оборонного обеспечения лишает Россию возможности достичь своих оккупационных целей. Украина продолжает информировать партнеров об актуальных потребностях и возможности усиления давления на РФ ради достижения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля в Берлине состоялась 34-я встреча в формате "Рамштайн". Заседание прошло в гибридном формате: на заседании лично присутствовали руководители оборонных ведомств Германии (Борис Писториус), Великобритании (Джон Гили) и Украины (Михаил Федоров), а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте). Остальные участники, около 50 государств, присоединились к мероприятию в онлайн-режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!