В российском Рыбинске подвергся нападению нефтебаза: черный дым идет столбом. Видео

Утром 14 июня под ударом дронов оказался Рыбинск в Ярославской области РФ. Там была поражена нефтебаза "Росрезерва", накапливающая топливо для военных и мобилизационных нужд государства-агрессора.

Видео дня

На объекте после удара вспыхнул пожар, над местом прилета поднялся столб густого дыма. Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Об ударе по нефтебазе в Рыбинске Ярославской области в Exilenova+ сообщили в 06:10 утра.

В разгар атаки там вспыхнул мощный пожар.

Над нефтебазой поднялся столб дыма.

По данным сообщества world.militares, цель была поражена по координатам 58.026106331635766, 38.943548558024155.

В Exilenova+ уточнили: поражен ФГУП "Комбинат "Темп" Росрезерва. Это стратегический объект системы государственного резерва РФ. Предприятие специализируется на хранении материальных ценностей и стратегических запасов топлива для военных и мобилизационных нужд.

По состоянию на 7 часов утра взрывы в Рыбинске еще продолжались.

От линии боевого столкновения до цели – около 700 км, подсчитал monitor.

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью дроны атаковали химический завод в российском Новомосковске. После ударов на предприятии вспыхнул пожар. Завод задействован в производстве артиллерийских снарядов для российской армии: поставляет производителям октогена и гексогена, используемых в таком производстве, необходимые им уксусную и азотную кислоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!