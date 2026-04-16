ПВО, ракеты для F-16 и противобаллистические решения: Украина расширяет партнерство с ведущим немецким производителем вооружения. Фото

Украина договаривается о расширении военно-технического партнерства с одним из ведущих немецких производителей вооружения – компанией Diehl Defence. Речь идет прежде всего об усилении противовоздушной обороны и развитии совместных оборонных проектов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он обнародовал детали после встречи с руководством компании Diehl Defence в Берлине.

По словам Федорова, во время переговоров с генеральным директором компании Гельмутом Раухом обсудили конкретные шаги для усиления украинской ПВО. В частности, речь идет об увеличении и ускорении поставок ракет к системам IRIS-T, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.

"Эти решения уже доказали эффективность в боевых условиях и являются важной частью многоуровневой системы защиты неба", – отметил Федоров.

Также стороны обсудили развитие ракетных решений для истребителей F-16 и возможность тестирования новых технологий непосредственно в Украине.

Поставки боеприпасов и антибаллистические решения

Отдельное внимание уделили поставкам боеприпасов повышенной дальности при поддержке Европейского Союза.

Кроме того, сотрудничество охватывает развитие совместных проектов в сфере радарных систем и решений в сфере противобаллистической защиты, что должно усилить многоуровневую систему обороны украинского неба.

Федоров поблагодарил немецкую компанию за уже оказанную помощь и готовность расширять партнерство.

"Благодарен Diehl Defence за предоставленные решения и готовность расширять сотрудничество. Это системная работа, которая усиливает защиту украинского неба и укрепляет безопасность Европы", – подчеркнул украинский министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия согласовали масштабный пакет оборонного сотрудничества общей стоимостью 4 млрд евро. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

