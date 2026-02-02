"Глобальный конфликт не исключен": Медведев открыто пригрозил Западу войной

Война России против Украины завершиться "скоро", считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако "ситуация очень опасная", и после этого не исключен глобальный конфликт с Западом.

Своими прогнозами (точнее, угрозами) бывший президент страны-агрессора поделился в интервью британскому агентству Reuters и двум российским СМИ. Он сказал, что "не хочет нагнетать", но опасность большой войны существует.

Вторжение в Украину

По мнению Медведева, война с Украиной близится к завершению. "Я полагаю, что скоро", – ответил он на вопрос о том, когда закончится "СВО".

При этом Кремль не собирается идти на уступки – Медведев сказал, что "факт военной победы очень важен". "И он уже просматривается по целому ряду параметров", – добавил одиозный политик без какой-либо конкретики.

Пропагандист признал, что цели России "остаются неизменными" с тех пор, как их озвучил диктатор Владимир Путин, и одна из них в том, "чтобы не допустить новых конфликтов".

Новая война

Медведев указал на высокий риск того, что Российской Федерации придется воевать с Западом. "Глобальный конфликт, к сожалению, не исключен. Я считаю, что опасность очень ‌велика, и она не снижается", – сказал он.

Уже традиционно зампред Совбеза РФ пригрозил ядерным оружием: "В целом ситуация очень опасная, поскольку вы, наверное, следите за тем, как передвигаются стрелки часов на известном циферблате. Они же в обратную сторону не пошли, они за все время идут только вперед и вперед". Медведев имеет ввиду так называемые Часы Судного дня, которые в этом году перевели на 85 секунд до полуночи – это наименьшая дистанция до символической глобальной катастрофы за всю историю.

Россиянин также заверил, что Москва "не сумасшедшая" и в глобальном конфликте не заинтересована. Но есть одно но.

"Но ведь мы не были заинтересованы в том, чтобы началась "специальная военная операция", мы многократно предупреждали Запад, натовские страны, что давайте договоримся, просим вас учесть интересы Российской Федерации, определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от вовлечения Украины в НАТО, поскольку у нас с Украиной уже тогда был территориальный спор по поводу Крыма. Нет! Хоть бы хны! "Нет, мы будем делать все, что хотим, вот кто захочет, тот и присоединится". Ну все, получили. Сейчас это большая мировая проблема", – сказал Медведев, намекая, что РФ вполне может развязать масштабную войну.

Отдельно кремлевский прихвостень предостерег Европу. Он заявил, что страны ЕС "гнут свою линию", которая "заключается в нанесении стратегического поражения России".

"Рано или поздно это все очень печально для них закончится", – предупредил Медведев.

