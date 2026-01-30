Ситуация критическая: ученые перевели Часы Судного дня

После десятилетий колебаний Часы Судного дня снова оказались почти на критической отметке. Эксперты предупреждают, что человечество сейчас переживает один из самых опасных периодов в новейшей истории. Речь идет не об одной конкретной угрозе, а о целом комплексе взаимосвязанных кризисов.

Геополитическая напряженность, ослабление международных соглашений и стремительное развитие неконтролируемых технологий подталкивают мир к краю. В заявлении Бюллетеня ученых-атомщиков отмечается: нынешняя ситуация является результатом решений, принятых людьми. Именно поэтому она потенциально может быть изменена.

"Бюллетень ученых-атомщиков" объявил, что Часы Судного дня переведены на 85 секунд до полуночи – это наименьшая дистанция до символической глобальной катастрофы за всю историю существования этого показателя.

Часы, введенные в 1947 году, отражают уровень угроз, созданных деятельностью человека, а север олицетворяет условный момент Армагеддона. По словам экспертов, нынешнее решение стало следствием деградации систем международной безопасности. Они указывают на разрушение договоренностей, которые десятилетиями сдерживали масштабные конфликты. Особую тревогу вызывает рост логики "победитель получает все" в мировой политике.

Геополитические конфликты и новые глобальные угрозы

В течение 2020-х годов мир столкнулся с резким ростом числа войн и внутренних конфликтов. Среди ключевых примеров – полномасштабная война России против Украины, боевые действия в Судане и Конго, эскалация насилия на Ближнем Востоке, а также репрессии против протестующих в Иране. Параллельно усиливается демонстрация военной силы со стороны ведущих государств, что подрывает стабильность международных союзов. Ученые предостерегают: такие действия увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами. Даже локальный ядерный конфликт может иметь катастрофические последствия для всего человечества.

Кроме войны, эксперты обращают внимание на застой в борьбе с изменением климата. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, ключевые государства отходят от глобальных климатических обязательств и выходят из международных соглашений. Одновременно мир остается уязвимым к новым пандемиям, ведь международное сотрудничество в сфере здравоохранения ослабляется. Ученые отмечают, что уроки COVID-19 еще не полностью усвоены. Совокупность этих факторов только усиливает ощущение нестабильности.

Как работают Часы Судного дня и почему их переводят

Идея Часов Судного дня возникла после Второй мировой войны, когда ученые осознали масштабы разрушительного потенциала человечества.

Сначала он показывал семь минут до полуночи, а самой безопасной точкой считался 1991 год – 17 минут до критической черты. Тогда этому способствовали разрядка между США и СССР и подписание соглашений о сокращении ядерных вооружений. Сегодня же такие договоренности фактически остановились, а некоторые из них находятся на грани прекращения действия. Это существенно влияет на решение о переводе часов.

Положение стрелок определяется экспертной оценкой Совета по науке и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков". Они анализируют, стало ли человечество безопаснее по сравнению с прошлым годом и уменьшились ли угрозы за весь период наблюдений. Во внимание берут не только ядерное оружие, но и биотехнологии, кибербезопасность, искусственный интеллект и распространение дезинформации. Отдельную тревогу вызывает отсутствие эффективного регулирования генеративного ИИ и цифровых платформ. По мнению ученых, это создает новые, еще недостаточно осознанные риски.

Несмотря на мрачные прогнозы, авторы отмечают: Часы Судного дня – это не приговор, а предупреждение. Все угрозы, которые они отражают, являются следствием человеческих решений или бездействия. Это означает, что при наличии политической воли и международного сотрудничества ситуацию можно изменить. Перевод стрелок – сигнал о необходимости немедленных действий. И одновременно напоминание, что будущее еще не определено окончательно.

