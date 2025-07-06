Германия передала Украине четверть собственных систем Patriot – Bloomberg

Берлин уже отправил в Украину три системы Patriot из своих запасов. Кроме того, Германия ведет переговоры с США, чтобы Вашингтон также предоставил эту защиту для противовоздушной обороны.

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Об этом пишет агентство Bloomberg. Добавляется, что Германия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы США поставили Украине как минимум еще одну систему Patriot.

"Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов. Это составляет четверть арсенала Берлина, что является большей долей собственных батарей Patriot, чем США отправили в Киев", – сказано в статье.

Отмечается, что сейчас Германия ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине как минимум двух дополнительных систем ПВО Patriot на фоне усиления атак РФ.

Что предшествовало

14 и 15 июля министр обороны Германии Борис Писториус с визитом будет в Вашингтоне. Он проведет переговоры со своим американским коллегой Питом Гегсетом. На повестке дня будет вопрос поставки Украине Patriot.

Также Германия предложила взять на себя инициативу по совместным проектам ЕС относительно ПВО, наземных и морских систем, поскольку Альянс усиливает собственное военное сдерживание потенциальной агрессии России.

Напомним, что в субботу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский еще раз рассказал детали разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся накануне. В частности, он назвал его "лучшим" из тех, что был за все это время.

Кроме того, стало известно о том, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности дальнейших поставок систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Он подтвердил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать Киев в вопросах вооружения.

Как писал OBOZ.UA, 3 июля Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Звонок длился почти час. Во время беседы глава Кремля сказал, что Москва не против переговоров, однако "будет добиваться всех целей СВО".

По итогам разговора с Путиным Трамп признал, что "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован". По его словам, глава РФ "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

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