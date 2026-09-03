Германия готовит план мести России за Лейпциг: какую помощь получит Украина

Германия предоставит Украине еще больше военной помощи и важных разведывательных данных для нанесения более эффективных ударов по российским войскам. Это связано с обнаружением российского дрона в аэропорту "Лейпциг/Галле".

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Об этом сообщает Spiegel. Берлин уже запланировал передачу Украине пакета военной помощи в сентябре.

Что известно

Немецкие власти в этом месяце намерены предоставить Украине тысячи ударных беспилотников и боекомплект для средних ЗРК IRIS-T. Кроме того, в Берлине настроены на углубление сотрудничества между немецкой и украинской разведками.

Источники издания в Бундестаге сообщили, что аппарат канцлера Фридриха Мерца также планирует помогать Украине с координатами целей для контратак на территории России. Также в ближайшее время Бундестаг поддержит федеральный закон, который расширит спектр "активных мер" по противодействию вражеским атакам.

В будущем Федеральная разведывательная служба Германии может получить более широкие полномочия для противодействия вражеским кибероперациям, в частности, они смогут получать доступ к компьютерам и серверам противника и удалять похищенную информацию, а также заменять отдельные компоненты в поставках, предназначенных для враждебных стран.

Кроме того, накануне в Берлине заявили, что генконсульство России в Бонне и "Русский дом" в Берлине будут закрыты, однако правительство Мерца будет добиваться от Евросоюза принятия еще более жестких антироссийских санкций, в частности потребует усиления борьбы с теневым флотом и более строгого контроля за въездом граждан России в страны ЕС.

Что предшествовало

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". В результате инцидента никто не пострадал, хотя сам самолет получил незначительные повреждения.

Борт перевозил военные боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт практически сразу назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и "сценарием гибридного теракта".

Позже стало известно, что, вопреки первоначальным сообщениям, беспилотник не просто обнаружили поблизости – он врезался в крыло самолета. При этом взрывчатка, которую нес дрон, по неизвестным причинам не взорвалась.

Также на месте происшествия был обнаружен ещё один, уже третий беспилотник и следы военного взрывчатого вещества. Помимо самого БПЛА, следователи зафиксировали следы гексогена — взрывчатого вещества военного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

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