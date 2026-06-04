Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план переговоров между Украиной и Россией – Bloomberg

Ключевые европейские союзники Украины активизировали дипломатические усилия по возможным переговорам с Россией. В Европе считают, что текущая ситуация может создать новые возможности для диалога.

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В то же время окончательное решение остается за Киевом. Об этом пишет Bloomberg.

Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной работают над планом, который имеет целью привлечь Россию к переговорам о прекращении войны. По данным источников, представители трех крупнейших экономик Европы уже провели ряд консультаций между собой и с украинской стороной.

Обсуждения происходят на фоне признаков изменения ситуации на фронте и роста давления на Россию. Собеседники отмечают, что затяжной тупик в переговорах с участием США, а также значительные потери российской армии создают предпосылки для возможного возвращения к дипломатическому процессу.

Дополнительным фактором является активизация ударов украинских беспилотников по территории России и появление сигналов о внутреннем сопротивлении войне среди российских элит. Это, по мнению европейских партнеров, может усилить готовность Кремля к переговорам.

Европейские союзники стремятся использовать текущий момент, чтобы избежать еще одной сложной зимы. Существуют опасения, что Россия может снова активизировать атаки на гражданскую инфраструктуру и энергетическую систему Украины с целью давления на население.

В то же время источники отмечают, что решение о начале или продолжении переговоров остается исключительно за президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейские страны не планируют оказывать на него давление в этом вопросе.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Германии Фридрихом Мерцем для координации позиций.

Украинская сторона подчеркивает необходимость усиления оборонной поддержки. В частности, Владимир Зеленский заявлял об острой потребности в дополнительных системах противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, на фоне продолжения российских обстрелов.

Ранее президент Украины также призвал европейские страны активнее участвовать в переговорном процессе, который до сих пор в основном координировали Соединенные Штаты, а также усилить санкционное давление на Россию.

В то же время среди европейских чиновников существуют и скептические оценки. Часть из них считает, что сейчас не лучший момент для переговоров, поскольку Россия не демонстрирует готовности к компромиссам и продолжает выдвигать максималистские требования, в частности о передаче Украине неоккупированных территорий.

По мнению критиков, союзники должны сосредоточиться на усилении военной поддержки Украины и дальнейшем экономическом давлении на Москву. Они подчеркивают, что проблема переговоров заключается именно в позиции России, а не Украины.

Некоторые собеседники также отмечают, что европейские страны должны действовать совместно с США, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров, учитывая растущие экономические трудности России и значительные потери ее армии.

По информации источников, высокопоставленные чиновники финансового блока России уже предупреждали руководство страны о критическом уровне расходов на войну. Однако эти предостережения пока не привели к изменению курса, и российские власти пытаются скрывать реальные оборонные расходы, сокращая финансирование в других сферах.

В целом Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны. В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы – об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что готов взять на себя роль спецпредставителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "переговорного стола" по завершению войны в Украине как такового не существует. Несмотря на это, стратегией Европейского Союза должно быть усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины. Если придерживаться этого плана, считает дипломат, есть шансы принудить Москву к переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве отреагировали на желание Европейского Союза быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков сказал, что ЕС не может выступать таким посредником, поскольку "является стороной конфликта".

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