'Где вы просчитались, когда думали, что Украина не имеет козырей?' Хегсета выставили на посмешище в Конгрессе США. Видео

В Конгрессе США 29 апреля, во время слушаний руководства Пентагона по бюджетным расходам ведомства, главу министерства Пита Гегсета сделали посмешищем. Это сделал конгрессмен-демократ Адам Смит, причем он вего лишь задал чиновнику "неудобный" вопрос – где просчиталась администрация президента США, когда утверждала, что Украина "не имеет козырей"?

Гегсет не смог ничего ответить законодателю. Он лишь отметил, что демократы якобы ничего не говорят о "безответственном Джо Байдене".

Адам Смит напомнил, как в начале прошлого года президент США Дональд Трамп утверждал, что украинцы должны пойти на переговоры с российскими агрессорами и согласиться на их требования, потому что Украина якобы "не имеет козырей".

"По Украине – год назад ваш совет, совет президента был таким: у Украины не было никаких козырных карт для розыгрыша. Им следует заключить наилучшую возможную сделку. Понятно, что это было неправильно. Но что вы пропустили? Чего вам не хватало в конфликте между Россией и Украиной, чего вы не видели, что Украина может сделать то, что она сделала за последние 14 месяцев?" – спросил законодатель.

На этот вопрос Гегсет ответил, что "безответственный Джо Байден предоставил Украине сотни миллиардов долларов нашего оружия", что "является результатом, которого не произошло, если бы президент Трамп был президентом".

"Но вы не ожидали, что Украина окажется там, где она сейчас? Я спрашиваю вас чисто со стратегической точки зрения", – вновь спросил Адам Смит.

На это Гегсет ответил, что "украинцы проявили большое мужество", но лично он "ценит то, что Европа сейчас платит за любое оружие, которое предоставляет США". После этого законодатель констатировал, что глава Пентагона не собираетесь отвечать на вопросы, и отступил.

Напомним, что Трамп обвинил президента Украины в отсутствии каких-либо карт для противостояния российской войне еще 28 февраля прошлого года. Это произошло в Белом доме, когда американский лидер заявил, что Владимир Зеленский якобы "пренебрег" Америкой. После этого украинский президент "досрочно" покинул Белый дом.

О том, что Владимир Зеленский не имеет собственных "карт" в переговорах по завершению войны в Украине и полностью зависит от поддержки президента США, Трамп повторил в начале текущего года.

В свою очередь украинский президент решил отказаться от дипломатической игры в персональные симпатии к Трампу и перешел к прямому определению, что американец "не является гарантом мира". Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал известный украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!